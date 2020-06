Por qué los pequeños de la casa nunca deberían separarse de un balón por balones.eu Comunicae

miércoles, 24 de junio de 2020, 19:19 h (CET) Se dice siempre que uno de los juguetes más válidos para todos los pequeños de la casa es el balón, pues bien, aquí vienen los motivos por los que confirmar toda esta tésis y apostar por la adquisición de un balón para que todos los peques estén mucho más entretenidos Se dice siempre que uno de los juguetes más válidos para todos los pequeños de la casa es el balón, pues bien, aquí vienen los motivos por los que confirmar toda esta tésis y apostar por la adquisición de un balón para que todos los peques estén mucho más entretenidos.

Fomenta el compartir.

A pesar de que cualquier peque puede jugar con el balón solo, la mayor parte de los deportes de balón se juegan en equipo, y es raro el caso en el que no hay ningún niño que no se acerque a jugar si ve a otro con un balón, por esa razón este es uno de los principales beneficios de los deportes de balón, el hecho de que fomenta de que todos los niños y niñas puedan jugar a ellos, y de esta manera, compartir aficiones y gustos.

Aumenta la coordinación.

El hecho de jugar con un balón teniendo que conducirlo, pasarlo o chutarlo con cierta agilidad y con la vista levantada del suelo hace que la coordinación entre la vista, el tronco superior y los pies aumente de manera exponencial, haciendo así que los peques puedan desarrollar el resto de tareas de su día a día de una manera mucho más coordinada.

Hacen amigos.

Es algo muy evidente, y es que raro es el niño que está jugando en un parque solo con un balón sin ningún otro niño que quiera jugar con él al balón, esto fomenta que hagan amigos y de esta manera, comiencen a desarrollar las habilidades sociales y comunicativas desde pequeño con todos los niños con los que se junte a jugar al balón en el parque.

Aumentan la fuerza.

Muchas veces, los más peques de la casa son algo endebles o blandos muscularmente debido a que tienen el cuerpo aún en desarrollo. El hecho de juntarse con otros niños a jugar con el balón en el parque hace que este aumente su fuerza, cada vez que le pega la patada al balón o realica un pase, un chut o cualquier gesto con el balón, esto favorece que los niños entrenen la fuerza y sean algo más duros físicamente de lo que eran anteriormente.

Evitan el sedentarismo y la obesidad en los niños.

De todos es sabido que los pequeños son unos fanáticos de las tecnologías y los ordenadores, y es inevitable que esto ocurra siendo nativos digitales, pero esto ha de ser compensado con su dosis de ejercicio diaria, los niños pequeños necesitan quemar toda la energía y el hecho de salir al parque a jugar con el balón puede hacer que se evite el sedentarismo y la obesidad desde cortas edades. Es importante que estén sanos.

Estos son tan solo unos pocos de los muchos motivos que existen para que los niños se aficionen a los deportes de balón. Los mejores balones del mercado a los mejores precios, están el la web balones.eu

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.