Los hoteles deberían tomar medidas higiénicas especiales para una reapertura segura, según Limpieza Pulido

La limpieza y desinfección es un punto clave en la reapertura de los establecimientos públicos y hay algunas pautas que se deben seguir estrictamente para que la crisis sanitaria actual desaparezca paulatinamente. Uno de los sectores cuya limpieza debe seguir un plan de desinfección mucho más exhaustivo y estricto es el sector hotelero, uno de los más afectados por la pandemia Todos los hoteles, alojamientos y residencias turísticas deberían tener un buen plan de desinfección para cada uno de los espacios habitados por turistas para garantizar una reapertura completamente segura. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ya tiene todas las normativas concretas establecidas para la reapertura. Por otro lado, Limpieza Pulido, una empresa profesional en la limpieza y desinfección explica cómo deberían realizarse estas medidas de reducción del contagio y lo importantes que son para el uso con total seguridad sanitaria para los clientes de hoteles.

En plena desescalada y con la finalización del estado de alarma, ya existe una normativa disponible y adaptada a la situación de cada restablecimiento hotelero, un trabajo avalado por todas las asociaciones hoteleras autonómicas y locales. Limpieza Pulido afirma que la mayoría de los españoles preferirán alojarse en los establecimientos turísticos y hoteleros que mejores protocolos de seguridad sanitaria tendrán. La norma principal es que cada hotel debe disponer de un comité de seguridad y salud que tome las decisiones necesarias para garantizar el riesgo mínimo. Otra norma relacionada con el personal es que este debe trabajar por turnos y que cada momento del día esté cubierto.

Según Limpieza Pulido, también es importante proporcionar todo el equipo de protección necesario a cada trabajador para evitar cualquier riesgo de contagio. Por otra parte, el control del horario del personal no debería realizarse en sistemas de contacto (fichar con huella o pulsar botones) si estos no se pueden desinfectar correctamente. Es necesario además utilizar desinfectante con alcohol tras el uso de esos sistemas. Tanto en el caso de que el personal lleve uniforme como si este lleva ropa diferente, estas prendas se deben desinfectar cada cierto tiempo en función del uso de las mismas. La mascarilla forma parte del uniforme e trabajo siempre que la no se pueda guardar la distancia de seguridad.

Las instalaciones para el uso de los empleados, según esta empresa de limpieza, deben utilizarse en menor medida posible, con el fin de evitar las aglomeraciones de empleados en estas estancias. Para que esta medida se pueda realizar, será necesario limitar los tiempos de uso y la distribución de estas instalaciones. La señalización también es muy importante en todo el hotel (tanto para recordar el uso del desinfectante, lavarse las manos, utilizar mascarilla, guardar la distancia de seguridad, etc).