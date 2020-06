La importancia de los sistemas antibumping en Madrid según cerrajeros.info Comunicae

martes, 23 de junio de 2020, 15:34 h (CET) Cada vez son más conocidos los casos de robo en hogares con el sistema Bumping El bumping es un método sencillo de abrir cerraduras, el sistema antibumping trata de una nueva función que incorporan las cerraduras más recientes, pero para que una cerradura sea segura, además tiene que ser anti ganzúa, anti extracción, anti taladro y con puente reforzado.

El número de robos en viviendas ha aumentado en toda España desde que se puso de moda entre los delincuentes un sistema capaz de abrir la mayoría de cerraduras del mercado.

El hogar es sinónimo de seguridad y la seguridad es uno de los bienes más primarios del ser humano. Es por eso que es tan importante contar con sistemas de seguridad en el hogar que permitan a la familia sentir seguridad.

Por suerte este problema ya se puede resolver con facilidad.

Lo primero que se debe analizar es el nivel de seguridad de la puerta, si la puerta es muy débil se recomienda adquirir una puerta de mayor seguridad.

Una puerta fuerte ha de ser maciza, es decir que no esté hueca por dentro, pero lo recomendable es que esté blindada.

Se puede descubrir cómo abrir con llave maestra bumping una puerta de manera muy sencilla.

Por lo general si una cerradura tiene más de 10 años, o se ha cambiado hace poco y no se indicó que fuera anti bumping, en la mayoría de los casos será una puerta segura y se podrá forzar sin mucho esfuerzo y de forma bastante sigilosa.

El bumping no solo afecta a las cerraduras normales, esta demostrado que las cerraduras que tienen llave de seguridad también se pueden abrir con mucha facilidad.

En Cerrajeros.info ofrecen servicio por parte de expertos cerrajeros en Madrid las 24 horas del día.

Entre otros servicios, son expertos en los cambio de cerraduras y apertura de puertas.

No dude en contar con cerrajeros profesionales expertos en la materia para mejorar la seguridad de su hogar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.