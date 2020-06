Fundación COPADE realiza un nuevo envío de productos de jardín certificados para Leroy Merlin España Comunicae

martes, 23 de junio de 2020, 15:07 h (CET) Ambas entidades renuevan su apuesta por el Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Maya. Un proyecto conjunto que Leroy Merlin España y Fundación COPADE desarrollan en esta zona de Guatemala, situada en Petén, desde el año 2004 y que ha recibido 4 premios y reconocimientos desde sus inicios En estos tiempos agitados de COVID-19, en los que los países de América Latina están sufriendo un importante golpe a su tejido social y productivo, Fundación COPADE y Leroy Merlin España han cerrado un nuevo pedido de cuatro contenedores de productos de jardín, elaborados con madera tropical de la Reserva de Biosfera Maya por las comunidades forestales de Petén, Guatemala.

Además de tratarse de productos de excelente calidad, la certificación FSC® y Madera Justa® garantiza que la comercialización de estos productos de suelo para jardín se realiza bajo los criterios del Comercio Justo y su consumo contribuye de manera decisiva a las labores de conservación que desarrollan las comunidades forestales.

Fundación COPADE y Leroy Merlin España vienen colaborando desde el año 2004 en la comercialización de productos forestales de origen tropical con los máximos estándares de calidad y sostenibilidad social y ambiental.



Con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) entre 2004 y 2016, COPADE impulsó entonces una serie de acciones orientadas a mejorar las capacidades tecnológicas de las empresas comunitarias productoras en Guatemala y a abrir mercados en España con productos de alta calidad desarrollados especialmente para el sector de jardín de Leroy Merlin España.



Con este nuevo pedido, son ya casi 30 los contenedores que Fundación COPADE ha enviado a Leroy Merlin con productos elaborados con las denominadas “Especies Menos Conocidas”, que, teniendo unas características muy atractivas para el sector, no tienen aún mercados tan desarrollados como el ipé, el sapelli o la teca, por poner algunos ejemplos.

Este último pedido se compone de productos de suelo y baldosas de madera de exterior de pucté (Bucida buceras), utilizados en el acondicionamiento de jardines, terrazas y otros espacios de exterior, tanto de hogares como establecimientos comerciales. Se trata de productos de suelo de exterior y baldosas.



Los beneficios que generan estas ventas en Guatemala permiten a las comunidades forestales de Petén abordar las tareas de protección contra incendios forestales, impedir acciones de saqueo de recursos naturales y arqueológicos, mantener programas de becas escolares para adolescentes que desean ampliar su nivel de educación y mantener equipadas las unidades mínimas de salud que se mantienen en las comunidades remotas, donde la presencia del sistema público de salud es muy escasa.



Por otro lado, la promoción de estos productos con certificación FSC® y Madera Justa® ayuda a Leroy Merlin y Fundación COPADE a sensibilizar al consumidor final sobre la importancia de garantizar un origen sostenible de los productos de madera tropical, donde los productores obtienen un precio justo por sus productos a la vez que contribuyen a la conservación de los recursos naturales que tienen bajo su custodia.



“Esta alianza Público Privada, única en España por su duración en el tiempo e impacto económico positivo, ha supuesto la puesta en valor de maderas no tradicionales en Guatemala a la vez que ha generado un mercado responsable Guatemala-España con la mejora de ingresos que esto supone para las comunidades forestales en Guatemala”, explica Javier Fernández, Fundador y Director General de Fundación COPADE.



“Conscientes de nuestro papel como empresa en el impulso del consumo responsable, Tenemos la firme convicción de que el compromiso social tiene que integrar a toda la cadena de valor, incluidos los clientes. Así, el proyecto de la Fundación COPADE nos permite ser agentes del cambio a través de productos responsables que ayudan a construir una sociedad más sostenible e integradora y avanzando en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, declara Susana Posada, Responsable Comunicación Institucional y Negocio Responsable de Leroy Merlin España.



Es importante mencionar que un informe recientemente elaborado en el marco del Proyecto “Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de Medianas y Pequeñas Empresas (MIPYMES) y Cooperativas” de la Unión Europea, en el que se analiza el destino de las exportaciones de las empresas comunitarias de la RBM a Europa, Leroy Merlin España figura como el comprador que maneja mayores volúmenes y, lo que es más importante en la lógica del Comercio Justo, con una mayor estabilidad de compras a lo largo de los últimos 5 años.

