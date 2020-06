BYEFILE comienza su expansión en franquicia en España con Tormo Franquicias Consulting Comunicae

martes, 23 de junio de 2020, 13:11 h (CET) La empresa dedicada a la destrucción de documentos y archivos confidenciales, entre otros, empieza su expansión en España con gran acogida El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) exige a las empresas especializadas (abogados, hospitales, residencias, asesorías, etc.) y no especializadas, a la destrucción de documentación que está considerada como confidencial y también de otra información que por otro tipo de riesgos, necesita ser desechada.

Esto puede hacerse con las antiguas trituradoras de papel o bien externalizando el servicio a empresas punteras, innovadoras y de toda confianza, para asegurarnos que se hace de la forma y el modo que exige la ley y también las circunstancias empresariales y sociales actuales.

BYEFILE lleva trabajando en este tema más de 10 años y tiene más de 4.000 clientes grandes y pequeños que confían este proceso de destrucción a BYFILE, ahorrándose espacio, dinero y posibles problemas de sanciones administrativas.

BYEFILE quiere extender su Red de Delegaciones a lo largo de todo el país, haciendo una selección de personas y/o empresas para que, de manera conjunta, puedan extender su red comercial y de servicios a todos las ciudades españolas.

Para dar mayor confianza, BYFILE creará una sociedad conjunta con cada delegación para involucrarse de manera directa y escrupulosa con los procesos llevados a cabo en esta delegación, asegurando un servicio de primera línea y por tanto una fidelización de los clientes que permitirá el éxito empresarial de todas y cada una de las delegaciones de BYEFILE.

La inversión inicial total es de 37.200€ + IVA , de los cuales 30.000€ serán destinados a constituir el capital social de cada nueva delegación.

BYEFILE está seleccionando emprendedores y empresas junto con la Consultora especializada Tormo Franquicias Consulting, que quieran y puedan desarrollar su propio negocio en un sector con amplia demanda, con fuerte profesionalización y con amplias perspectivas de trabajo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.