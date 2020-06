DM School lanza dos nuevos másteres en un novedoso formato online Comunicae

martes, 23 de junio de 2020, 09:31 h (CET) La escuela profesional de marketing digital DM School, liderada por Rubén Colomer, cofundador de Plug and Play España, y ex-director de su programa de aceleración, ha lanzado dos de sus másteres en un formato online novedoso. Un programa diseñado y enfocado a mejorar la especialización de los alumnos en marketing digital de forma remota Este nuevo formato online permite la interacción total entre profesor y alumnos. Se trata de clases en directo usando herramientas punteras en formación online, utilizadas ya por el 96% de las TOP Universidades americanas como Stanford, Berkeley, el MIT o la Universidad de Harvard. Además los alumnos, en caso de no poder asistir a una clase, tienen la opción de verla repetida en un formato grabado, puesto que todas las sesiones son grabadas en la nube y puestas a disposición de los alumnos que lo necesiten.

Tras el éxito de los programas presenciales, estos dos nuevos másteres vienen a cubrir una necesidad demandada por alumnos que no disponen de una formación específica en marketing digital en sus ciudades y no pueden desplazarse a otras.

Los dos primeros másteres online están enfocados al SEO/SEM y la Analítica digital, dos de los puestos más demandados actualmente en marketing digital. Programas 100% prácticos, con multitud de casos prácticos y con la realización de proyecto de fin de máster. Como en todos los másteres de DM School, cuentan con un profesorado con amplia experiencia en grandes empresas como Telefónica, RTVE, Trivago, Unidad Editorial, ABC, Vodafone, Decathlon, MasMovil, Destinia, Divisadero, Prensa Ibérica, Uvinum, Lastminute, Promofarma, Sistrix, o QDQ entre otras.

DM School viene desarrollando estas materias formativas desde hace años, un proyecto impulsado personalmente por Ruben Colomer, quien antes de adentrarse en él, asesoró y formó a un centenar de empresas que pasaron por la aceleradora Plug and Play. Colomer “considera que las demanda de personas cualificadas en el ámbito tecnológico va a continuar crecido en los próximos años a un ritmo muy significativo y las empresas tienen dificultades para encontrar los candidatos con las aptitudes digitales que dominen las tendencias del sector y sean proactivos”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.