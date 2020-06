Repara tu Deuda Abogados cancela una deuda de 159.687 € en Mallorca con la Ley de Segunda Oportunidad

El cliente del despacho de abogados líder, sin ingresos y con una deuda contraída con 6 bancos, tiene tres hijas a su cargo (dos de ellas discapacitadas) Repara tu Deuda Abogados, consultora pionera y líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha cerrado otro caso en Palma de Mallorca (Islas Baleares). Se trata del caso de LM, a quien el Juzgado Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca ha concedido la liberación de una deuda que ascendía a 159.687 euros contraída con 6 bancos.

Muchos de los clientes que acuden a Repara tu Deuda abogados se encuentran en una situación crítica, como le ocurría a LM. “En este caso -explican los abogados de Repara tu Deuda- nos encontramos ante una familia sin ingresos, con tres hijas menores a su cargo, dos de ellas con discapacidad, que va pidiendo préstamos con la esperanza de que la situación mejore, pero llega un punto en el que no pueden hacer frente a los acreedores”.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “España ha sido uno de los países de la Unión Europea que más ha tardado en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo para las personas físicas, dando así cumplimiento a la Recomendación de la Comisión Europea de 2014. Si bien, podemos decir que hoy en día, contamos con uno de los sistemas o mecanismos de segunda oportunidad más liberales de Europa”. Aunque existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, cada vez son más personas las que solicitan acogerse y Palma de Mallorca es la comunidad de España en la que más casos se han resuelto.

El mecanismo de la segunda oportunidad está regulado en un único artículo, el art. 178 bis LC pudiendo optar a él todas las personas físicas, sean comerciantes o no comerciantes, siempre que sean deudores de buena fe y previa liquidación de su patrimonio.

“La mentalidad de superar el fracaso económico y volver a empezar está más normalizado en otros países”, afirman los abogados. Así lo demuestran los números de casos realizados en algunos países como Francia, Italia o Alemania, donde la media anual de casos de personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad se sitúa en torno a los 120.000, mientras que en España apenas se superan los 10.000 casos anuales. La cifra va en aumento y los abogados de Repara tu Deuda gestionan más del 89% de todos los casos a nivel nacional.

Una de las claves del éxito de Repara tu Deuda Abogados es que se adaptan a las posibilidades de cada uno de sus clientes. Eso ha permitido a los abogados ser los primeros en España y posicionarse líderes. Afirman que no tiene sentido pedir grandes honorarios a sus clientes ya que se trata de personas arruinadas, muchas tienen miedo a iniciar los trámites para acogerse a la legislación y otras no pueden pagar los honorarios que les piden los despachos de abogados para tramitar el caso.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en 2015, a muchas personas en situaciones desesperadas que no saben dónde pedir ayuda. La reparadora de crédito ostenta el 100% de éxito en todos sus casos y prevé llegar a los más de 100.000 casos anuales durante los próximos tres años.