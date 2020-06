Estudio sobre teletrabajo con la COVID-19: la implantación previa influye en la satisfacción actual de los profesionales

Las medidas tomadas para frenar el contagio de la COVID-19 han hecho que se incremente el número de teletrabajadores en España. Según un estudio del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), un 87% de los profesionales están satisfechos con la adaptación de su empresa y la gestión de la protección, la flexibilidad, el bienestar y la comunicación.



El estudio, que parte de una encuesta a más de 400 teletrabajadores de empresas españolas, destaca que la implantación previa del teletrabajo en la empresa influiría en esta percepción más que la experiencia de la persona con el teletrabajo.



Con el objetivo de entender cómo nos hemos adaptado y nos ha afectado la situación, el equipo de Talent Analytics del IIC ha evaluado otros aspectos relacionados con el teletrabajo en estas circunstancias, como la resolución de tareas, la concentración o el estado emocional.



El informe también refleja las diferencias por edad, género o situación familiar. Por ejemplo, las mujeres con hijos son el grupo que manifiesta más estrés y los jóvenes (18-30 años) a los que más les afecta un bajo estado de ánimo.



Nuevas dificultades y bienestar de los teletrabajadores La nueva experiencia con el teletrabajo muestra nuevas dificultades que tienen que ver, sobre todo, con la gestión del tiempo: un 43% de los encuestados tiene problemas para separar el tiempo de ocio y de trabajo y un 23% para organizar su jornada.



El uso de la tecnología no es un problema destacado y, aunque los jóvenes son los que se sienten más capaces de manejarla, no hay grandes diferencias por edad. Sin embargo, resolver las incidencias técnicas sí aparecen como una dificultad general.



En cuanto al bienestar, parece que el estrés de la situación no impide desarrollar las tareas habituales. Un 57% de los encuestados creen que están trabajando más horas que antes y, en este contexto, un 23% de los mismos se sienten estresados. Sin embargo, más de un 80% consideran que están haciendo bien su trabajo y que su empresa confía en ellos.



Con los resultados y ante la posibilidad de un nuevo modelo que combine trabajo presencial y desde el domicilio, el informe recomienda algunas líneas de acción: estrategias de gestión del tiempo y de las tareas, mejorar la comunicación empresa-empleado o promover la formación en competencias transversales.