Grupos Bravo impulsa la demanda de generadores eléctricos con tecnología Inverter en España

lunes, 22 de junio de 2020, 18:15 h (CET) Ahorro energético, sostenibilidad y confort se dan la mano en los generadores con sistema Inverter, una tecnología que ha sabido consolidarse en el mercado español por disponer, además, de "un tamaño, peso y nivel de ruido muy inferiores a cualquier otro generador convencional", explican desde Grupos Bravo Son más ecológicos, transportables y eficientes que los generadores convencionales. La creciente demanda de generadores eléctricos Inverter no sorprende a las empresas que lideran este sector en España. La madrileña Grupos Bravo cifra el éxito de esta tecnología en "su extraordinaria portabilidad, su bajo consumo y la calidad de su energía".

En campings, en food trucks, en eventos feriales y de catering y hasta en ceremonias nupciales. Los generadores Inverter permiten disponer de electricidad en estos y otros entornos alejados de fuentes energéticas, produciendo un nivel de ruido y gasto energético mínimos en comparaciones con los modelos estándar.

Pese a su fuerte demanda, el funcionamiento de esta tecnología continúa siendo un pequeño misterio para la mayoría de los consumidores. Según explican los profesionales de Grupos Bravo, los generadores Inverter "modifican constantemente su velocidad de giro para adaptarse a la potencia solicitada en cada momento", lo que supone "un considerable ahorro de combustible".

Debido a su "tamaño, peso y nivel de ruido muy inferiores a cualquier otro generador convencional", es incuestionable la calidad inherente de los sistemas Inverter. Para entender su auge en los últimos años, sin embargo, debe analizarse el excelente desempeño de empresas proveedoras como Grupos Bravo.

Grupos Bravo y el boom de la tecnología Inverter en España

Porque no hay demanda sin oferta de calidad, Grupos Bravo, empresa especializada en la venta e instalación de generadores eléctricos y grupos electrógenos, es en parte responsable del creciente interés en España por los sistemas Inverter.

El catálogo de generadores Inverter de Grupos Bravo destaca por la variedad de potencias disponibles, con equipos de 1000 a 6000 vatios. Garantes de un mayor bienestar, estos generadores son más silenciosos que los diésel y de gasolina, careciendo de sus molestas vibraciones y oscilaciones.

Con independencia del modelo elegido, su transportabilidad está garantizada "por la elevada portabilidad y ligereza" que caracteriza a la tecnología Inverter, como indican los profesionales de Grupos Bravo. Sus más de 900 generadores eléctricos pueden clasificarse en dos tipos: el "formato llamado ‘maleta’ con asa para transportar con una sola mano", común en potencias de 900 a 3000 vatios, y los generadores "de ruedas para su traslado horizontal junto a un asa plegable en potencias de 4000 W y superiores".

Por otra parte, la innovación de grandes marcas en este mercado ha estimulado la confianza de los consumidores. Caterpillar, Hyundai, Genergy, Pramac, Powermate y otros fabricantes de prestigio nutren el catálogo de Grupos Bravo, con sus respectivas garantías, sumadas a las ofrecidas por esta empresa madrileña, que protege al cliente ante posibles defectos de fabricación.

Grupos Bravo acumula 30 años de experiencia como proveedor de generadores eléctricos y grupos electrógenos. En prueba de su compromiso con la satisfacción del cliente, "facilitamos todos los métodos de pago para poder realizar la compra como resulte más conveniente", incluyendo además "la entrega gratuita en todos los generadores que suministramos".

Y es que el futuro de los generadores eléctricos es la tecnología Inverter.

