El Presidente de los jóvenes empresarios pide no arrasar el espíritu emprendedor de toda una generación

lunes, 22 de junio de 2020, 17:55 h (CET) "Más allá de la propia supervivencia empresarial, debemos de ser capaces de proteger uno de los pilares que sujeta la economía: el motor humano. Hay toda una generación en riesgo" "España no se puede permitir que esta crisis hunda la creatividad, la ambición y las ganas de los jóvenes españoles" El Presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Fermín Albaladejo, se ha mostrado preocupado por los efectos que la crisis sanitaria y económica pueda tener en las vocaciones empresariales de toda una generación. En su intervención en el encuentro de la CEOE “Empresas Españolas liderando el futuro”, Albaladejo ha reivindicado el papel de los jóvenes que son quienes tienen que seguir aportando valor a la actividad económica.

“Más allá de la propia supervivencia empresarial, debemos de ser capaces de proteger uno de los pilares que sujeta la economía: el motor humano. Hay toda una generación en riesgo”, ha dicho el Presidente de CEAJE.

En la mesa de debate de la patronal dedicada al emprendimiento y los autónomos, Fermín Albaladejo también ha explicado que su visión sobre el futuro de España pasa por ser un país de emprendedores con “una sociedad dinámica, ambiciosa, más independiente, más consciente de su capacidad y más libre”. Por ello, se ha centrado en el efecto que puede tener esta crisis en las vocaciones empresariales de los más jóvenes que además vienen de haber vivido también la crisis de 2008. “Con 330.000 empresas echando el cierre, los Amancio Ortega o los Juan Roig del futuro se pondrán a estudiar una oposición” ha dicho.

Para que el futuro de España se construya contando con los jóvenes empresarios, Albaladejo ha pedido a los poderes públicos, en primer lugar, impulso institucional en la relación para que se prestigie la actividad emprendedora, se reconozca su contribución económica y social y se mitigue la imagen que en ocasiones se traslada en algunos discursos políticos.

Albaladejo también se ha referido a la situación económica. En la misma línea que la gran mayoría de los participantes de la CEOE ha pedido al Gobierno responsabilidad económica para recuperar la normalidad. En este caso, desde CEAJE se ha propuesto dotar de liquidez a las empresas con un aumento de aplazamiento del IVA a 12 meses sin intereses o bajadas en los tipos impositivos de IRPF o Sociedades.

El Presidente de los jóvenes empresarios ha pedido a todos tener visión de futuro a largo plazo. “vamos a superar este bache, vamos a hacerlo juntos y vamos a trabajar para que el coronavirus no nos quite también la esperanza”.

En la cumbre, también ha participado Javier Villaseca, consejero delegado de Sego Finance y director de la Oficina de Financiación de CEAJE, que considera que “un país que abandona a sus emprendedores y autónomos está abocado al fracaso”. “Debemos equipararnos a países de nuestro entorno aprobando medidas concretas dirigidas a nuestras startups, como la canalización de fondos ICO a través de las Plataformas de Financiación Participativa, aliviar cargas impositivas a los emprendedores y facilitar la llegada de inversión extranjera”, ha reclamado, para añadir: “Las startups, pymes y autónomos generan empleo y soportan toda la carga de arranque de sus negocios, más la carga impositiva desde el primer día de actividad. Es de vital importancia que podamos generar esquemas flexibles que eviten la pérdida de talento y el cierre de nuestras empresas”. Para terminar, ha pedido: “En vez de fomentar el éxodo de nuestros emprendedores, impulsemos la llegada de talento a España”.

Con estas intervenciones, finaliza la quinta jornada de la cumbre empresarial de CEOE.

