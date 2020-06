La depilación láser es el tratamiento estético estrella en la víspera de verano, apunta Foot and Body Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 14:47 h (CET) Los centros de tratamientos estéticos experimentan un repunte de esta actividad en las semanas previas a la llegada del verano, en busca del mejor aspecto de cara a la temporada de baños en playas y piscinas, señalan desde Foot and Body Si bien en otoño e invierno, la actividad con el láser casi remite, con la llegada de las altas temperaturas, la demanda se incrementa bastante.

La depilación láser es uno de los tratamientos más demandados en centros estéticos después del confinamiento. En la clínica de salud Foot and Body, se realiza de forma indolora y poco invasiva.

No conviene que se eche el tiempo encima

Las circunstancias excepcionales vividas durante los últimos meses, han sido la clave para que se hayan retrasado los tratamientos de depilación láser.

Unos de los errores que se comete a menudo, es esperar hasta poco antes del verano para empezar su tratamiento de eliminación del vello. Sería más conveniente realizarlo en cualquier otra época del año, ya que no es recomendable tomar el sol al menos una semana después de cada sesión de láser.

Tratamientos personalizados

La personalización en las sesiones estéticas es un aspecto clave. Los profesionales de Foot and Body realizan un estudio de la piel y el vello corporal, así como una prueba de láser gratis, para diagnosticar y aplicar tratamientos personalizados adaptados a las necesidades de cada cliente. De este modo consiguen los resultados óptimos para cada paciente.

Tener en cuenta las necesidades y las condiciones de quienes necesitan someterse a un tratamiento de este tipo es clave para el mayor éxito de los profesionales que se encargan de ellos.

Cumplir con las expectativas de los usuarios es el fruto de la experiencia del equipo responsable de estas técnicas, como es el caso de los profesionales que trabajan en Foot and Body, que cuentan con los conocimientos y la trayectoria más adecuados para conseguir los mejores resultados.

