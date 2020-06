Aluvidal recomienda instalar mosquiteras en las puertas y ventanas del hogar Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 14:06 h (CET) El verano está cada vez más cerca y, con ello, la subida de las temperaturas, por eso es importante poner mosquiteras para así descansar fresco y tranquilo sin tener ningún insecto en casa En verano es un placer poder disfrutar de la brisa del anochecer tras un día caluroso de ocio o trabajo, pero si no se dispone de mosquiteras en casa, es muy difícil disfrutar de esos momentos sin tener que enfrentarse a los insectos como moscas o mosquitos ya que esto sucede si se dejan abiertas las ventanas de par en par.

En Aluvidal, carpintería de aluminio, son conscientes de lo importante que es instalar mosquiteras en Zaragoza en todo tipo de ventanas, puertas o balcones teniendo muchas ventajas y siendo una solución de bajo coste.

Hay mosquiteras de muchos tipos que se adaptan perfectamente a las ventanas y puertas con diferentes características y necesidades, pero Aluvidal aconseja apostar por las mosquiteras con marco de aluminio porque son más flexibles y se adaptan mejor a la decoración de la casa.

Ventajas de instalar mosquiteras en casa:

-La solución es muy práctica y con bajo coste tanto del producto como de la instalación.

-No más insectos en casa gracias a la instalación de las mosquiteras dejando de sufrir cada día por los bichos.

-Evita que entre el polvo por lo que es más fácil limpiar el interior de la vivienda.

-Más seguridad para niños y mascotas ya que, al disponer de la mosquitera, es seguro abrir las ventanas sin tener miedo de que los animales o niños se asomen más de lo necesario a la calle.

-Más durabilidad ya que aguantan en el exterior muchos años en buenas condiciones.

Las mosquiteras que disponen en Aluvidal se fabrican en España cumpliendo todas las nomas europeas y garantizando la resistencia con el paso del tiempo. Más información y presupuestos en su página web.

