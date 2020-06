ACEDYR firma con ESHI para facilitar la digitalización y formación de sus asociados Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 14:11 h (CET) El European Sport & Health Institute (ESHI) ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Clubes de Entidades Deportivas y Recreativas (ACEDYR) para trabajar en favor de la digitalización de las empresas englobadas en esta entidad, y en el desarrollo de planes de formación corporativa y formación y diseño de campus de formación online orientados a capacitar, captar y retener su talento El European Sport & Health Institute (ESHI), centro de formación líder en el desarrollo académico de profesionales de la salud y el deporte, y la Asociación de Clubes de Entidades Deportivas y Recreativas (ACEDYR) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de acompañar en su digitalización a las empresas vinculadas a esta entidad.

Mediante este convenio ACEDYR y ESHI se comprometen a promocionar el servicio de la plataforma de televisión en Streaming y On Demand de ESHI (NOWAL TV) así como sus servicios derivados para que las empresas que aglutina la Asociación puedan dar un paso de gigante en su digitalización.

Ambas partes se comprometen también a la promoción del servicio de formación corporativa, planes de formación y diseño de campus de formación online y de sus servicios derivados para que los clubes asociados a ACEDYR puedan retener y captar talento además de capacitarlo.

24 meses de duración

Para lograr sendos objetivos, ESHI y ACEDYR se han comprometido a difundir y promocionar este convenio entre sus respectivas comunidades. Un convenio que ha sido suscrito por Javier Conde Zandueta, presidente de ACEDYR, y Toni Brocal, Consejero Delegado de ESHI, cuya vigencia se extenderá en un primer momento durante los próximos dos años, hasta el 1 de julio de 2022.

El convenio firmado con ACEDYR supone para ESHI “profundizar en las relaciones que tenemos con las empresas, y en este caso con importantes y representativos clubes deportivos y recreativos”, explica Toni Brocal. “Para ESHI este convenio es un reconocimiento de los servicios que ofrecemos en formación corporativa, en formación para profesionales y con nuestra plataforma televisiva y de contenidos live y on demand”, matiza el CEO de este Instituto.

Canales corporativos y customizados

Durante la vigencia de este convenio NOWALL TV, la plataforma televisiva de ESHI, ofrecerá sus servicios a los asociados de ACEDYR con una reducción mínima del 15% en el precio del canal corporativo. Una plataforma pensada para que clubes, entidades profesionales y centros de fitness puedan disponer de un canal propio, customizado con su imagen corporativa y con versión canal de tv para smart tv de última generación, versión web y versión APP (iOS y Android).

En concreto, NOWALL TV durante la vigencia del presente convenio, ofrecerá a los asociados de ACEDYR un precio fijo por fee / usuario mensual del canal de 1,30 euros (más IVA), independientemente del número de usuarios de dicho servicio.

Además, ESHI ofrecerá a los asociados de ACEDYR los contenidos de los que ya dispone en ESHI TV sin coste durante los dos primeros meses de implantación de cada canal de tv corporativo dentro de NOWALL TV. Una vez finalizado ese plazo el club o entidad asociada a ACEDYR podrá solicitar a ESHI el mantenimiento de dichos contenidos con un coste de 130 euros (más IVA) de fee mensual -a excepción de los contenidos HBX con los que también se establecerán condiciones especiales de contratación.-

Campus virtuales a medida

Con respecto a los servicios de formación corporativa y planes de formación y diseño de campus de formación online para la capacitación, captación y retención del talento, ESHI ofrecerá a los clubes asociados de ACEDYR una reducción del 10% en el precio de la construcción del campus, y un 10% de descuento adicional en el diseño de los planes formativos.

Gracias a este convenio, ESHI ofrecerá también la posibilidad de bonificar los cursos a impartir, tanto en formato online como semipresenciales. Además, ESHI brinda a los asociados de ACEDYR una reducción del 30% en el precio de los cursos que dispone en su portafolio formativo actual para el personal del club o entidad miembro de ACEDYR.

Con la firma de este acuerdo, ESHI y ACEDYR se comprometen a incorporar formación presencial u online para el Grupo de gerentes y sus equipos directivos, en base a la demanda de sugerencias de sus componentes, ya sea en las reuniones trimestrales del Grupo o bien planificando y concertando una programación anual de interés mutuo.

Tres acuerdos en tres meses

El convenio de ESHI alcanzado con ACEDYR llega sólo unas semanas después de que el Instituto que capitanea Toni Brocal haya firmado dos acuerdos con TISOC, mediante el cual amplía su portafolio de formaciones y entra en el segmento del coaching emocional, y con Veritas, con la que difundirá en su plataforma televisiva NOWALL TV contenido audiovisual elaborado por profesionales de esta marca de supermercados de alimentación ecológica relacionados con la alimentación, la nutrición y la salud.

