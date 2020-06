Las nuevas lentes ZEISS BlueProtect 0.0 protegen de Rayos UV y exceso de luz azul a usuarios sin graduación Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 13:27 h (CET) Otra de las enseñanzas del confinamiento es la necesidad de proteger los ojos ante el exceso de horas frente a pantallas de alta luz energética, incluso aunque no se tenga graduación alguna, ante el uso masivo de dispositivos móviles que emiten una luz azul de gran energía El uso de la tecnología digital exige el máximo de los ojos. Como ha quedado demostrado en estos meses de confinamiento, el Síndrome Visual Informático no tiene que ver con la graduación visual, ni con la edad de quien lo sufre. Afecta a usuarios de todas las edades, incluso a niños.

Smartphones, lámparas LED, un monitor, el televisor, una tableta o un lector de libros electrónicos, todas las fuentes de luz modernas emiten más luz azul que nunca. El exceso de luz azul puede ser peligroso, y muchas personas la encuentran desagradable y estresante para sus ojos. Además, afecta negativamente a los biorritmos. Mientras que el cuerpo humano necesita un nivel determinado de luz azul para controlar el ciclo de sueño/vigilia, un exceso de luz azul del tipo «nocivo» puede convertirse en un riesgo para la salud y provocar enfermedades oculares.

Para prevenir los posibles problemas de la luz azul, incluso a usuarios que sin graduación, ZEISS Vision Care lanza sus nuevas lentes ZEISS BlueProtect 0.0 Este nuevo producto lentes está hecho para quienes pasan mucho tiempo en interiores y a quienes la luz que emiten los LED, los televisores o los monitores de ordenador les hace sentir cansados o incómodos. ZEISS BlueProtect 0.0 incorporan un filtro especial que garantiza una visión relajada incluso ante una cantidad elevada de luz azul.

Además, como cualquier lente transparente de ZEISS, protege ojos y piel, al mismo nivel que unas gafas de sol con ZEISS UVProtect de la radiación ultravioleta. El nuevo producto cuenta con un tratamiento hidrofóbico que repele grasa y como todas las lentes de ZEISS está marcado con el grabado láser sello de garantía y máxima calidad óptica.

