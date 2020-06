La nueva normalidad trae Cursets, una plataforma de cursos pensados para mantener la distancia social Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 12:47 h (CET) La pandemia y el confinamiento han cambiado el panorama para todos, uno de las áreas que más afectada se ha visto ha sido la formación online: desde el 13 de marzo las búsquedas de "cursos online" se triplicaron en España, para cubrir esta necesidad nace cursets.com, una pataforma de cursos online con campus de estudiantes, seguimiento, exámenes, certificados y TPV virtual que permite comenzar un curso al acabar de pagarlo, sin esperas ni activaciones Contexto

Con la difícil situación en que la sociedad se ha visto inmersa a causa del COVID-19 la demanda de formación online en España se ha incrementado espectacularmente, según datos de Google a partir del 13 de marzo de 2020 las búsquedas de “cursos online” se han triplicado.

En este contexto son muchas las influencers y emprendedoras que han aprovechado el confinamiento para compartir con sus seguidores, de forma altruista, aún más contenido que antes de la Pandemia, pero sin la infraestructura necesaria estos esfuerzos pueden perderse por el camino.

Proyecto

De la necesidad de organización de las formaciones online y de la necesidad de las creadoras de contenido de monetizar sus esfuerzos formativos nace una nueva plataforma de cursos online: cursets.com

Esta plataforma de formación, basada en un proyecto de código libre, permite a creadores de contenido compartir sus conocimientos en un campus virtual donde pueden ofrecer clases en diferentes formatos (vídeo, audio, pdf’s, texto, etc), directos en Zoom, evaluar y certificar a sus alumnos; por su parte a los usuarios les permite realizar los cursos de sus creadores favoritos y colaborar para que sigan creando el contenido que les interesa, además de incrementar sus conocimientos con cursos de crianza, de manualidades y de cocina, entre otras temáticas próximas a ser publicadas.

Los creadores de contenido definen el precio de sus cursos y pueden retirar el dinero acumulado semanalmente, Cursets cobra un porcentaje del importe total del curso por gastos financieros y de gestión, pero si el curso de un creador no tiene éxito no tiene que invertir para tener su curso online.

Futuro

Cursets se encuentra en una fase de creación de contenido con decenas de creadores preparando los cursos a publicar; los fundadores calculan que para el comienzo del nuevo curso escolar ya contarán con una cincuentena de cursos de todas las colecciones en las que se divide la oferta.

Sobre Cursets

Para demostrar que la vida de pareja no está reñida con los negocios y el microemprendimiento los creadores del proyecto son dos santcugatenses de origen argentino: Gi Soroka (blogger desde 2006 con Paraelbebe Blog) y Rodrigo Mantillán (consultor de marketing online en Gipande) expertos y docentes de marketing online con más de 15 años de experiencia en la creación de webs, optimización para buscadores y estrategia de redes sociales.

Se les puede encontrar también en Instagram en @cursets_online

