La campaña de verano traerá 787.400 contratos, un 19,3% más que durante el Estado de Alarma, según Adecco Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 10:52 h (CET) Las tres comunidades autónomas que más empleos generarán en la campaña de verano son Cataluña, donde se esperan más de 125.500 (un 22,2% más de los realizados en los meses previos), Andalucía, donde podrán celebrarse hasta 102.000 firmas (un 19,9% que durante el Estado de Alarma) y la Comunidad de Madrid, que con un incremento esperado de un 15% superará los 100.700 contratos de puesta a disposición Durante los meses del Estado de Alarma y el confinamiento, donde muchos sectores vieron reducir su actividad enormemente, la tasa de paro se disparó hasta cifras no vistas en la sociedad moderna.

En el caso de los contratos de puesta a disposición, de media, durante este periodo se han firmado 165.000 contratos mensuales a nivel nacional, pero, la llegada de la campaña estival y la reactivación de la mayoría de sectores hace pensar en mejores datos para los próximos meses.

En este contexto, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, prevé que la campaña de verano de este año genere 787.400 contratos[1], lo que supone un incremento de un 19,3%, respecto a las contrataciones realizadas durante los meses del Estado de Alarma. Esto hará que la nueva media de contratos en estos meses sea de casi 197.000 por mes (frente a los 165.000 que se han realizado durante el confinamiento). Estas estimaciones están sujetas a que los planes de desescalada y vuelta a la llamada nueva normalidad sigan avanzando y no se produzca un repunte de los contagios.

La campaña de verano por autonomías

Si se atiende al número de contratos que se celebrarán entre los meses de junio a septiembre, las tres comunidades autónomas que más empleos generarán en la campaña de verano son Cataluña, donde se esperan más de 125.500 (un 22,2% más de los realizados en los meses previos), Andalucía, donde podrán celebrarse hasta 102.000 firmas (un 19,9% que durante el Estado de Alarma) y la Comunidad de Madrid, que con un incremento esperado de un 15%, superará los 100.700 contratos de puesta a disposición.

Tras ellas, se sitúa la Comunidad Valenciana, que con 89.000 contratos es la autonomía donde se espera el mayor incremento en estos meses (+23,6%). La Región de Murcia cierra este top 5 con más de 73.800 empleos y un incremento de un 21% en sus contratos con respecto a los meses anteriores, durante el Estado de Alarma.

En estas autonomías el importante componente turístico, así como su elevado porcentaje de población activa hace que sean las que más beneficiadas se vean por la mejora del empleo. Pero en general, todas las regiones verán una notable mejoría en sus contrataciones.

Tras este top 5, las comunidades que firmarán entre 60.000 y 30.000 contratos son Castilla y León (con casi 59.000 contratos y un incremento cercano al 17,5%), Galicia (donde está previsto superar las 45.100 contrataciones rozando el 20% de mejora), Castilla-La Mancha (38.130, +20,2%), el País Vasco (32.940 contratos de cumplirse el incremento de un 12,6%) y Aragón (con una previsión de casi 31.200 contratos, +19,9%).

Por debajo de ellas llega el turno de Cantabria, que se quedará por encima de los 28.900 contratos durante el periodo estival, con un incremento de un 18%.

Por debajo de los 20.000 contratos de puesta a disposición se encuentran el resto de comunidades autónomas españolas. Navarra se quedará en torno a las 19.220 contrataciones creciendo un 13%; y Canarias -donde se espera una importante campaña vinculada al turismo- realizará más de 18.700 contratos (un 21,7%).

Con menos de 10.000 empleos, pero con incrementos muy notables, estarán también La Rioja (casi 8.200 contratos, un 11% más que en los meses previos), Asturias (casi 8.000, con un crecimiento del 20%), Baleares (casi 4.000 contratos de puesta a disposición, un 18% más) y Extremadura (que rozará las 3.000 contrataciones esperando un incremento de un 11,4%).

El turismo, principal impulsor del empleo

La temporada estival es nuestro país es sinónimo de un gran repunte del sector turístico y la hostelería, con especial incidencia en las zonas de costa y las principales ciudades, que son los que concentran la mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Las empresas tienen buenas previsiones de cara a este verano, lo que se traduce en una gran demanda de profesionales y un impulso en la contratación, tras meses donde la caída de la actividad y la incertidumbre han golpeado al principal motor de la economía.

El aumento de la actividad turística también fomentará el empleo en otros sectores relacionados estrechamente con este, en concreto el aeroportuario, el sector servicios, y el de logística y transporte. Todos ellos tendrán necesidad de incorporar trabajadores tras estos meses de parón y ERTES.

El auge del turismo estival unido al inminente fin de la desescalada crea un escenario muy propicio para la creación de empleo en sectores muy diversos. Los de distribución y retail y comercio serán los más beneficiados por el aumento del consumo que conllevan las ofertas de estas fechas (las grandes superficies comienzan ya a abrir en la gran mayor parte de las autonomías).

Hay que hacer hincapié en el fenómeno del e-commerce, que ha supuesto un incremento de las contrataciones, sobre todo en el sector logístico y el transporte, derivado de las elevadas ventas durante los meses del confinamiento y que ya es una constante en los hábitos de consumo españoles.

Los perfiles más demandados durante el verano

Los perfiles más solicitados durante la campaña estival son diversos y varían en función de la región y el sector.

Como han comentado, la actividad turística y la hostelería serán protagonistas, y los perfiles más demandados serán los camareros, los cocineros, los ayudantes de cocina, los agentes de viajes, los camareros de piso, los monitores de tiempo libre o animadores y los socorristas.

Pero además, este año, nuevos profesionales se unen a estas contrataciones de verano. Se trata de perfiles que no existían antes de la crisis sanitaria del COVID-19: desinfectadores de ropa y espacios, auxiliares de playa (se encargan de controlar el acceso a las playas, evitan aglomeraciones, asignan parcelas en aquellas costas donde se ha establecido este sistema, etc.), controladores de temperatura en edificios y espacios públicos o rastreadores del virus (hacen seguimiento de los contagios y su red de contactos para evitar la propagación del virus una vez se ha confirmado el positivo de un nuevo paciente).

Si se tiene en cuenta la reapertura de una gran parte de la actividad comercial, los comercios tendrán la necesidad de incorporar dependientes, promotores, comerciales, reponedores, cajeros, personal de atención al cliente y vendedores, entre otros perfiles.

El sector de distribución y retail, encargado de hacer llegar el producto al cliente final, concentra gran parte de los perfiles que se seguirán necesitando en estas fechas, concretamente empaquetadores, cajeros, inventaristas, reponedores o mozos de almacén.

Anteriormente han hablado del auge del e-commerce y lo que supone para el empleo. El sector de la logística y el transporte está estrechamente ligado al sector de distribución y retail y al comercio electrónico, y requiere incorporar administrativos, mozos, peones de almacén, carretilleros, repartidores y preparadores de pedidos con radiofrecuencia.

Por último, durante el verano siguen aumentando las ofertas de puestos de trabajo orientados a la atención al cliente y la fuerza de ventas, con gran vocación comercial, como promotores, dependientes y comerciales. Asimismo, azafatos, teleoperadores y gestores del punto de venta, serán perfiles solicitados.

[1] Contratos de puesta a disposición que se podrán generar entre los meses de junio a septiembre de 2020. Previsiones del Grupo Adecco en base a los datos de Asempleo, patronal de empresas de trabajo temporal.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El puertorriqueño Vicente Saavedra entra en los Ïndie Power Players¨ del 2020, revela la Revista Billboard Grupos Bravo impulsa la demanda de generadores eléctricos con tecnología Inverter en España Más Iberoamérica. Reflexiones de futuro desde la política, empresa y academia El Presidente de los jóvenes empresarios pide no arrasar el espíritu emprendedor de toda una generación Telemadrid acude a una de las tiendas de Fersay en la capital