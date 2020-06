En Cataluña 7 de cada 10 titulados en FP de fabricación mecánica tienen trabajo Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 10:55 h (CET) Georgina Comas, cofundadora del centro formativo Comastech, explica que las empresas tienen hoy muchas dificultades para encontrar profesionales cualificados en fabricación mecánica y mecatrónica industrial. Comastech, centro que ofrece FP Dual, ha abierto el periodo de matriculación para una titulación con un índice de incorporación al mercado laboral del 70% La inserción laboral de graduados superiores en fabricación mecánica y en mecatrónica industrial (mecánica y electrónica) lleva cuatro años situándose cerca del 70%, dicho de otro modo, siete de cada diez titulados tienen trabajo asegurado cuando finalizan los estudios. A pesar de estas cifras, Cataluña vive una situación contradictoria ya que necesita especialistas con esta formación y no los encuentra.

Así lo indica Georgina Comas, cofundadora del centro de formación Comastech (Centro Politécnico Comas) en Blanes, Girona: "el territorio no dispone de suficientes profesionales formados, ni en fabricación mecánica ni en mecatrónica industrial, para cubrir la demanda real de las empresas ". Y ese es, precisamente, el punto de partida de Comastech.

Según la Generalidad de Cataluña, la inserción laboral de los graduados en fabricación mecánica ha evolucionado del 48,02% de 2013, al 69,69% del 2019. Un aumento que supera los 21,5 puntos en seis años y que la sitúa como la segunda formación profesional con más salida laboral (sólo superada por los graduados en industrias extractivas, por encima del 95%). En el caso de los graduados en mecatrónica industrial (instalación y mantenimiento), la inserción laboral era del 67,91% el 2019.

Para los técnicos activos con experiencia en fabricación mecánica o mecatrónica industrial, la capacidad de encontrar trabajo se eleva hasta el 77%. "En cuanto a torneros, fresadores o especialistas en robótica, casi 8 de cada 10 están en activo, una cifra muy buena dada la situación actual", explica Georgina Comas. "Son empresas que, en general, por su actividad, durante la pandemia, han sido consideradas servicios esenciales y no han parado el ritmo para dar respuesta a las necesidades del momento. Esto confirma el papel dinamizador que tienen estas profesiones dentro del tejido productivo catalán ", concluye Comas.

Los datos de la Generalitat apuntan que mientras que el paro juvenil es superior al 30%, para los jóvenes que han estudiado FP la cifra baja hasta el 8,5%. Además, los datos referentes a la modalidad FPDual, como es el caso de Comastech, indican que el índice de paro se sitúa, sólo, en un 5'90%. "En Comastech se pone en marcha un Grado Superior de doble titulación en fabricación mecánica y mecatrónica industrial, y hoy se trata del único centro que ofrece estos estudios en Cataluña", remarca Comas.

Una formación muy demandada

Los estudiantes obtienen dos titulaciones en tres años, lo que "da más posibilidades de inserción laboral, ya que, además, parte de la práctica de los estudios se hace directamente a las empresas en colaboración con el centro", añade. "Antes de titularse los estudiantes conocen el entorno laboral, adquieren experiencia y entran en contacto con empresas, lo que facilita su contratación", afirma.

En esta línea, desde Comastech se remarca el learning by doing (aprendemos haciendo) y por ello el CFGS (Ciclo Formativo de Grado Superior) que se inaugura en septiembre impartirá más de 4.200 horas de formación, en lugar de las 3.000 habituales. Para Georgina Comas la filosofía del centro está clara: "El alumnado tiene que pasar muchas horas en el taller para adquirir experiencia y habilidades completas. Sólo así se forman buenas y buenos profesionales para el sector ". Por ello, el 80% de las horas formativas son prácticas.

Situado en Blanes (Girona), Comastech, el Centro Politécnico Comas, cuenta con unas instalaciones de 1.000 metros cuadrados, el 60% de los cuales son de taller. Este proyecto integral ofrece tres líneas: la formación vocacional (que se inicia en septiembre), la formación ocupacional (cursos en colaboración con diferentes entidades) y la formación continuada (para trabajadores en activo del sector).

La iniciativa nace después de muchos años de trabajo y gracias al apoyo de TMCOMAS, una empresa catalana que opera en el sector del metal desde 1952. Ahora, con el centro ya en funcionamiento, el próximo paso es la creación de la Fundación Francisco Comas con el objetivo de difundir la tecnología, despertar vocaciones, dar soluciones al problema de relevo generacional e impulsar la igualdad de género en las empresas del sector.

Sobre Comastech

Comastech, Centro Politécnico Comas, es un nuevo centro de formación vocacional integral y altamente especializado en el ámbito de la fabricación mecánica y la mecatrónica industrial (mecánica y electrónica), que tiene como misión unir el mundo de la industria metalmecánica con la educación. Comastech abarca todas las etapas de la vida profesional a través de tres programas formativos: la formación inicial reglada con ciclos FP dual, la formación para el trabajo y la formación continuada.

El Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Fabricación Mecánica y Mecatrónica Industrial da acceso en 3 años a dos títulos oficiales: Programación de la producción en fabricación Mecánica y Mecatrónica industrial. De alto contenido práctico, esta formación tiene una elevada inserción laboral gracias a la alta demanda de un sector en continuo crecimiento.

Sobre TMCOMAS

Fundada por Francisco Comas y bajo el nombre de Talleres Mecánicos Comas, el actual TMCOMAS inició su actividad industrial en 1952, como empresa de carácter familiar dedicada a la ejecución de trabajos especiales dentro del sector de la mecánica de precisión. Actualmente, y ya con cerca de 70 años de trayectoria, esta firma catalana es puntera en el ámbito del mantenimiento industrial y de la ingeniería de superficies, y se ha convertido en referente europeo en tecnologías de Laser Cladding y proyección térmica.

TMCOMAS es sinónimo de innovación continua y de esfuerzo para ofrecer siempre el mejor servicio al cliente. La compañía ha colaborado en diversos proyectos de I + D + i nacionales e internacionales, y es proveedora de grandes corporaciones del sector químico, petroquímico y energético.

Más información:

María José Vacas

mariajose@josepsalvat.es

616 078 204

twitter.com/Maijo74

linkedin.com/in/mariajosevacasroldan

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El puertorriqueño Vicente Saavedra entra en los Ïndie Power Players¨ del 2020, revela la Revista Billboard Grupos Bravo impulsa la demanda de generadores eléctricos con tecnología Inverter en España Más Iberoamérica. Reflexiones de futuro desde la política, empresa y academia El Presidente de los jóvenes empresarios pide no arrasar el espíritu emprendedor de toda una generación Telemadrid acude a una de las tiendas de Fersay en la capital