Los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards® celebran su 2º edición para premiar la gestión sanitaria

lunes, 22 de junio de 2020, 09:31 h (CET) "Ahora más que nunca es necesario reconocer la buena gestión de los centros españoles. Es nuestro compromiso con la sociedad y el sistema sanitario", aseguran los organizadores de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards®. Como novedad, se valorará este año una categoría opcional basada en los costes hospitalarios. Los Premios BSH cuentan con el apoyo de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) La consultora Higia Benchmarking, especializada en el análisis de indicadores útiles para la gestión clínica a través de su servicio Benchmarking Sanitario 3.0 (BS3), y la compañía Asho, líder nacional en servicios de codificación de altas hospitalarias y codificación automática de procesos ambulatorios, organizadores de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards®, han anunciado hoy la celebración de la segunda edición de estos galardones, que en 2019 lograron congregar a 80 centros sanitarios de todo el país.

Esta iniciativa reconoce la eficiencia y la calidad asistencial de hospitales de agudos públicos y privados de toda España.

“Este año 2020 ha sido probablemente el más crítico y complicado para el sector sanitario de España, puesto que ha tenido que enfrentarse a la primera pandemia de este siglo. Pero justamente por eso consideramos que -más que nunca- tenemos que realizar la segunda edición de los Premios, para reconocer la labor y esfuerzo de todo el sector”, explica Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO.

En la misma línea, Toni Hidalgo, CEO de Higia Benchmarking, afirma que “los Premios BSH nacieron con la intención de reivindicar las buenas prácticas sanitarias y modelos a seguir. Reconocer el éxito forma parte de nuestro compromiso con la sociedad y la totalidad del sistema sanitario”.

Por su parte, Carlos Sevillano, director comercial de ASHO comenta: “Es imprescindible hacer las cosas bien (dentro de la gestión de un hospital), pero es igual de importante poder reconocer el trabajo bien hecho. A la larga, la buena gestión de los hospitales repercute en la sociedad en muchos niveles, y reconocer la excelencia es nuestro compromiso, así como generar un conocimiento de valor para impulsar las buenas prácticas en los hospitales”.

Categoría basada en los costes hospitalarios

Una de las singularidades de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards® se basa en que todos los participantes podrán disponer de información útil para poder mejorar sus resultados a partir de la identificación de sus parámetros de mejora específicos. Para ello, los hospitales recibirán información detallada de las metodologías utilizadas y del posicionamiento de sus resultados en todas las categorías analizadas para establecer los premios, y de forma gratuita.

Como parte de este compromiso con la excelencia, la segunda edición de los premios presentará novedades en las categorías con el fin de ofrecer a los centros sanitarios participantes una información nunca antes utilizada como ítem en benchmarking y se incluirá una sobre costes hospitalarios.

La participación de esta categoría será opcional y no requiere que los centros sanitarios tengan que aportar más datos. Además, permitirá hacer un benchmarking del coste estimado según los registros del CMBD de los hospitales, a partir de obtener los indicadores de la Razón de Coste Estandarizado para el coste global y la Razón de Coste de la No Calidad.

Tres premiados por categoría y más de 250 indicadores

La segunda edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards® premiará a los 3 mejores hospitales de cada grupo, definidos según estructura y cartera de servicios, en 10 categorías, a partir del análisis de más de 250 indicadores propuestos en base a la diversidad de procesos clínicos prevalentes en la actividad de los hospitales de agudos españoles.

¿Cómo participar?

Para participar en los Premios BSH, los hospitales interesados deberán entregar sus candidaturas a través de la web http://premiosbsh.es. Las bases y metodología de los premios están expuestas en la web de Benchmarking Sanitario 3.0.

Las categorías definidas en los Premios BSH son las siguientes:

- Indicadores de gestión clínica global

- Categoría diagnóstica de aparato circulatorio

- Categoría diagnóstica de aparato respiratorio

- Categorías diagnósticas de aparato digestivo y hepatopancreático

- Categoría diagnóstica de sistema nervioso

- Categorías diagnósticas de la mujer

- Categoría diagnóstica de riñón y vías urinarias

- Categoría diagnóstica de aparato músculo esquelético

- Global de resultados

- Categoría (opcional) de costes hospitalarios

SEDISA, nuevamente con los Premios BSH

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) apoyará de nuevo los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards® y tendrá un papel activo en la validación de la metodología de estos galardones. SEDISA está formada por más de 1.900 profesionales que trabajan en el sector salud y que ocupan una función directiva en sus empresas, con un perfil en el que predomina la iniciativa y la capacidad de generar reconocimiento. “La misión de SEDISA es impulsar la transformación del sistema sanitario hacia la calidad y la eficiencia y, en este sentido, los Premios BSH suponen una herramienta para ello, dado su objetivo de fondo de mejora y optimización del funcionamiento de los centros sanitarios”, explica Joaquín Estévez Lucas, presidente de SEDISA y Fundación SEDISA.

La primera edición de los premios, en 2019, ya contó con el apoyo de la Sociedad.

