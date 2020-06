La demanda de camisetas de fútbol se dispara con la vuelta de La Liga ​De abril a mayo la demanda de camisetas de fútbol ha crecido un 257,23 % a pesar del inminente final de la temporada Redacción Siglo XXI

lunes, 22 de junio de 2020, 09:52 h (CET) La Liga se retomó el pasado 15 de junio con estadios vacíos pero con sonido de ambiente pregrabado enviado por los seguidores del deporte rey. Los seguidores han querido tener la camiseta de su club favorito de esta temporada tan atípica.

Camisetas de fútbol: más baratas que nunca

Solo en lo que llevamos de junio el interés de compra ha superado los datos individuales de marzo y abril. Esto demuestra la pasión que ha desatado la vuelta a los estadios.



Los precios bajan El precio medio de las equipaciones ha visto como, primero aumentaba en abril su precio un 28,63 % y -sólo un mes después- caía un 43,51 %, algo que indica que es el momento idóneo para comprar la camiseta de tu equipo de esta temporada.



Esta caída ha hecho que muchos aprovechen para comprar la equipación de su equipo a un precio reducido. Su precio medio ha pasado de 38,77 € de media en abril a 21,90 € en mayo.



En lo que llevamos de junio se aprecia cómo los precios vuelven a subir ligeramente un 12,64 % de media.



Las competiciones deportivas a nivel europeo siguen retomándose. El fútbol alemán regresó el 16 de mayo con la jornada 26 y la Serie A italiana tiene prevista su vuelta el próximo 20 de junio.



