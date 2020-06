La Filmoteca Valenciana reanuda la actividad el 25 de junio Se programará una única sesión al día de jueves a domingo con reducción del aforo Redacción Siglo XXI

lunes, 22 de junio de 2020, 09:34 h (CET) La Filmoteca vuelve a abrir las puertas el próximo jueves 25 de junio para cerrar una temporada que se vio truncada a mediados del mes de marzo por la emergencia sanitaria.



Debido a las medidas de seguridad derivadas de la nueva situación, se programará una única sesión al día de jueves a domingo y con reducción del aforo de la sala.



En esta programación se podrán ver cuatro títulos de los ciclos de 'Fassbinder: amor y rabia' y 'Centenario Fellini', las dos grandes retrospectivas que han vertebrado la programación de los últimos meses y que continuarán en La Filmoteca después del verano. Recordamos clásicos de dos maestros del cine moderno europeo, autores de filmografías coherentes y singulares como pocas, sintetizadas en estas cuatro películas que ahora presentamos.



Las películas de Fellini que podremos ver son 'Roma', un retrato mítico y sensual, en clave autobiográfica de la Roma fascista de los años treinta y la del comienzo de la dècada de los setenta que aporta, mediante secuencias autónomas, anotaciones humorísticas sobre la especial psicología de sus habitantes; y 'Amarcord', palabra descrita por su autor como: "la síntesis, casi la reverberación sonora de un sentimiento, un estado mental, una actitud, una manera de sentir y pensar dual contradictoria… Si combinamos 'amore' (amor), 'core' (núcleo), 'ricordare' (recordar) y 'amaro' (amargo), el resultado es 'Amarcord'.



Son dos de los títulos de Fellini más abiertamente autobiográficos en los que encontramos el barroquismo, la fantasía y el halo melancólico que definen la última etapa del cineasta italiano.



Los pases de estas dos películas de Fellini son también un acontecimiento para cinéfilos, ya que se proyectan en copias DCP de su última restauración, llevada a cabo por la Cineteca de Bolonia en colaboración con otras instituciones italianas.



Así, 'Roma' se proyectará el jueves 25 de junio a las 20 horas y el viernes 26 de junio a las 18 horas, mientras que 'Amarcord' se podrá ver el sábado 4 de julio a las 20 horas y el domingo 5 de julio a las 18 horas.



Los films de R. W. Fassbinder escogidos son 'El viaje a la felicidad de mamá Küster', en el que un obrero de una planta química a punto de ser despedido asesina inesperadamente al hijo de su jefe y se suicida a continuación.

Este hecho transforma por completo la vida de su mujer, que iniciará una odisea personal en la que deberá enfrentarse a las manipulaciones mediáticas y políticas; y 'Miedo al miedo', historia de una ama de casa que no encaja en el rol de esposa y madre, víctima de una violencia estructural muy sutil.



Los dos giran, como todo el cine de este autor, en torno a las relaciones de poder y de la discriminación sexual y de clase, mostradas con la estilización y teatralidad que caracterizan a su puesta en escena.



'El viaje a la felicidad de mamá Küster' se proyectará el sábado 27 de junio a las 20 horas y el domingo 28 de junio a las 18 horas, mientras que 'Miedo al miedo' se ofrecerá el jueves 2 de julio a las 20 horas y el viernes 3 de julio a las 18 horas.

