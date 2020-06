“El Ministerio del Tiempo” cierra una temporada brillante repleta de genios de la cultura española Lorca, Camarón, Clara Campoamor, Picasso, Almodóvar y Emilio Herrera han protagonizado tramas de la ficción Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 22 de junio de 2020, 09:24 h (CET) "El Ministerio del Tiempo" cierra su cuarta temporada, producida por RTVE en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio) y Onza, con “Días de futuro pasados”, un capítulo donde presente, pasado y futuro se dan la mano.



En este más difícil todavía, el Ministerio rompe sus propias reglas con personajes que se saltan los códigos morales por los que siempre se habían regido. La entrega final también dará respuesta a todos los interrogantes abiertos, como el secuestro de Julián y el destino de Lola.



Los ocho capítulos han recorrido la pintura, la literatura, la música, el pensamiento, la cinematografía y la ciencia en España con pequeños homenajes dedicados a Federico García Loca, Picasso, Clara Campoamor, Camarón, Almodóvar o Emilio Herrera. También ha recuperado la primera máquina del tiempo descrita en la literatura, incluida en El anacronópete, obra del español Enrique Gaspar y Rimbau.



Creada por Pablo y Javier Olivares, y dirigida por Marc Vigil, “El Ministerio del Tiempo” está protagonizada por Rodolfo Sancho, Hugo Silva, Macarena García, Nacho Fresneda, Aura Garrido, Cayetana Guillén Cuervo, Manuela Vellés, Jaime Blanch, Juan Gea, Francesca Piñón, Julián Villagrán y Susana Córdoba.



La serie más vista en diferido





La cuarta temporada de “El Ministerio del Tiempo” llega a su final con una media de 1.866.000 espectadores, 10,5% de cuota de pantalla, en audiencia lineal y diferida. Unos datos que indican que la serie ha tenido un incremento destacado de consumo en diferido (+177% con respecto a la temporada anterior, a falta de dos capítulos).



Cada semana, una media de 1.318.000 espectadores han elegido ver el capítulo en directo en La 1; mientras que 549.000 se han decantado por verlo en diferido, casi el triple de los que vieron la serie en diferido la tercera temporada.



En RTVE.es, “El Ministerio del Tiempo” acumula 1,75 millones de visitantes únicos y más de 7,8 millones de visualizaciones desde el arranque de temporada. El primer capítulo es, de momento, el más visto, con 367.000 reproducciones acumuladas. Esta tanda de episodios acumula un 86% más de visitantes únicos que la temporada anterior durante su periodo de emisión.



Javier Olivares “Gracias a los ministéricos por apoyar la serie durante 42 capítulos”





Para Javier Olivares, “La cuarta temporada del Ministerio del Tiempo que ahora termina ha supuesto una oportunidad para contar historias que tenía pensadas y cerrar un ciclo. Habían pasado 3 años desde aquel capítulo 38, también para los personajes, y estos 8 nuevos episodios nos han abierto la puerta para profundizar en ellos. También he comprobado que la serie está más viva que nunca, que traspasa las fronteras de lo meramente televisivo como fenómeno cultural.



De estos últimos capítulos, valoro con especial cariño el protagonizado Salvador Martí y Emilio Herrera. Jaime Blanch se merecía un capítulo dedicado a él. Por otra parte, teníamos una deuda con la ciencia española y, aunque sea un poquito, hemos empezado a saldarla.



Como siempre, recordar a Pablo…juntos construimos este Ministerio. Y agradecer a seguidoras y seguidores el haber mantenido viva la serie y por apoyarla una vez más cuando se volvió a emitir. Unos creamos la serie, pero de ellos es el mérito de que haber llegado a los 42 episodios”.



Capítulo 42: “Días de futuro pasado”





El cadáver de un niño aparece junto a la sede del Ministerio. La inspectora Ayala (Marta Milans) se ocupa de la investigación y, tras entrevistarse con Salvador, descubre que el culpable está dentro del Ministerio. Pero la resolución de un asesinato se vuelve mucho más complicada cuando las pistas hay que buscarlas no solo en el presente, sino viajando por el tiempo.



Irene, Pacino, Alonso y Carolina viajan a un orfanato de 1890 para cumplir una misión muy especial encargada por Salvador. Esta vez se enfrentarán a un terrible enemigo que va a hacer todo lo posible para que no logren su objetivo: salvar el Ministerio y el futuro de España. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Cuando el polvo se asienta" se estrena en Filmin Un terrible atentado terrorista en Copenhague es el suceso central de esta serie de historias cruzadas que Filmin estrena el próximo 23 de junio Álvaro Cervantes estrena el 24 de julio la película "Ofrenda a la tormenta" en exclusiva en Netflix ​"Ofrenda a la tormenta" es la última película de la adaptación cinematográfica de la trilogía del Baztán escrita por Dolores Redondo Más Valeria La adaptación televisiva de la saga literaria de Elísabet Benavent contará con una segunda temporada Netflix presenta el tráiler del esperado final de Las chicas del cable ​La última temporada, retoma la historia siete meses después, en una España convulsa, revuelta "The Head" se estrenará en Canal+ Francia La plataforma líder de televisión de pago en Francia se suma a los estrenos internacionales del thriller dirigido por Jorge Dorado