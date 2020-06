Bajo el lema BIG, BOLD, SEXY , “Atrévete, Destaca y siéntete Sexy”, la compañía Shiseido nos presentó ayer el lanzamiento de la marca BUXOM, la marca de labiales más vendida en EEUU, y que llega a España para sorprendernos.



Desde sus famosos brillos de labios con efecto volumen, hasta las sombras de ojos hiper-pigmentadas, esta marca de maquillaje anima a expresarte tal como eres proporcionándote las herramientas para que te sientas sexy, poderosa y segura en tu propia piel.

“Es un orgullo para mi compartir y celebrar la llegada de BUXOM a España. Una marca de maquillaje “a lo grande” que incorporamos a la división de American Brands de la compañía Shiseido con el objetivo de complementar nuestra oferta en maquillaje, y llegar así a nuevas consumidoras que hasta ahora no llegábamos con las marcas presentes. En BUXOM nuestra misión es inspirar a resaltar, nunca esconder, quiénes somos con productos de belleza que estimulan los sentidos y resaltan nuestra personalidad única. En BUXOM no hay belleza sin diversidad, no creemos en los estereotipos. Esta marca anima a arriesgar con el maquillaje y no dejar a nadie indiferente”, dice Frans Reina,

Presidente de Shiseido España.



Por aquí las novedades en labiales:

Full-ON Plumping Lip, gloss líder en ventas, que aumenta el volumen de los labios y aporta un acabado ultra-brillante, disponible en una gran variedad de tonos.



Full-On Plumping Lip Cream: gloss cremoso, sin purpurina, proporciona volumen a los labios con un color cremoso y brillante.



Power-Full Plump Lip Balm: bálsamo hidratante que realza el tono con el pH de nuestros labios, dando un tono único y personal.



Por supuesto, BUXOM también nos trae sus clásicas barras de labios, como Full Force Plumping Lipstick, esta en concreto es de textura cremosa y contiene péptidos voluminizadores y ácido hialurónico.



Serial Kisser Plumping Lip Stain: sérum ligero que hidrata y aporta color a tus labios.



Y como no podía faltar, esta línea se completa con el Plumpline Lip Liner, lápiz todo en uno para definir, difuminar y rellenar los labios.



Va-Va-Plump Shiny Liquid Lipstick, labial líquido voluminizador y ultra brillante disponible en 10 tonos.



Y para los ojos…:



BUXOM Lash máscara: máscara de volumen con cepillo en forma de reloj de arena que define y alarga nuestras pestañas.



Boss Babe Dolly Eyeshadow Palette: 12 sombras con colores que van desde mates seductores a metálicos.

BUXOM Primer-Infused eyeshadow Bar: sombras con colores más intensos. “Nuestra marca aporta la confianza para ir a por todas y ser 100% nosotros mismos, el 100% del tiempo. No creemos en la sutileza ni en la timidez. Desde unos labios más voluminosos a unas pestañas súperabundantes, nuestros productos están hechos para experimentar, arriesgarse y, lo más importante, divertirse” afirma María Zayas, Directora de la división de American Brands de Shiseido España.