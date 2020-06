Mengibar, empresa de máquinas de llenado de líquidos, explica por qué no todos los geles son efectivos Comunicae

viernes, 19 de junio de 2020, 15:11 h (CET) En tiempos de COVID, si hay algo cierto, es que las empresas dedicadas a la maquinaria de llenado de líquidos se han visto desbordadas ante su demanda para recipientes de geles y productos desinfectantes En tiempos de COVID, si hay algo cierto, es que las empresas dedicadas a la maquinaria de llenado de líquidos se han visto desbordadas ante su demanda para recipientes de geles y productos desinfectantes.

Es el caso por ejemplo de Mengibar, una empresa con años de experiencia en máquinas de llenado de botellas.

Debido al miedo por el contagio y las recomendaciones de los expertos, los geles antibacteriales o desinfectantes de manos, se han convertido en productos muy preciados y demandados por lo que hubo un momento en el cual los fabricantes se desbordaron.

¿Pero son todos los geles desinfectantes válidos?

La respuesta es no.

El alcohol tiene la capacidad de acabar de forma rápida y eficaz con bacterias, bacilos de la tuberculosis, hongos y gran variedad de virus.

Los geles desinfectantes de manos que contienen alcohol en gran medida, son capaces de acabar con el coronavirus porque el alcohol ataca y destruye el conjunto de proteínas que envuelve su ARN y sin estas proteínas, el virus muere y no puede multiplicarse. Para asegurarse que es el adecuado, se debe revisar el lote y la fecha de caducidad que figura en el número de registro otorgado por la AEMPS.

Es algo así como: XXX-DES. Esto indicará que dicho gel desinfectante ha superado el proceso de evaluación del Ministerio de Sanidad. Si además de trata de un gel virucida, aparecerá la norma UNE EN 14476 en dicho envase. Si no aparece, querrá decir que es posible que el gel tenga capacidad bactericida pero no virucida.

Dada la urgencia, la empresa Mengibar , experta en máquina de llenado de líquidos, se pusieron manos a la obra y pueden asegurar que se sienten orgullosos de haber podido producir equipos para llenar y envasar soluciones y geles hidroalcohólicos y haber contribuido de alguna forma en esta pandemia.

