viernes, 19 de junio de 2020, 14:43 h (CET) Elder Laboratorio, ofrece un curso de manipulación y SARS-coV2 / COVID19 para poder ayudar a implantar un protocolo correcto El Covid-19 llegó de forma inesperada y por sorprea a la vida de todos. La llegada del coronavirus ha supuesto un cambio importante en la mentalidad y desarrollo de las empresas.

Con la llegada del coronavirus la sociedad ha vivido momentos difíciles, tanto personales como profesionales. En el plano profesional ha habido sectores más afectados que otros, ya que en muchos casos, se han implementado medidas de teletrabajo que han servido para que las empresas continuasen con su trabajo de forma "normal" mientras que otros sectores se han visto realmente afectados al tener que cerrar sus puertas y no poder desarrollar su trabajo desde casa.

Sectores como el de la restauración han sido de los más afectados, pero han tenido que saber reinventarse para seguir ofreciendo sus servicios.

Con el fin del estado de alarma y la llegada de la nueva normalidad, las empresas han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias y sobre todo, formarse para poder ofrecer servicios de calidad y con la máxima garantía de seguridad a sus clientes y empleados.

Empresas como Elder Laboratorio, expertos en el campo de la Higiene y Seguridad Alimentaria. han sacado cursos de formación para personal del sector, para que conozcan bien cómo se comporta el virus y las medidas que deben de adoptar para evitar contagios y realizar unas manipulaciones seguras para sus clientes. Se ofrecerá una formación de calidad para ofrecer la máxima seguridad a sus clientes y empleados.

​El profesional de alimentación, tiene la responsabilidad de respetar y proteger la salud de los consumidores por medio de unas buenas prácticas de manipulación. Las medidas más eficaces para la prevención de estas enfermedades, son las medidas higiénicas, ya que en la mayoría de los casos es la persona la que interviene como vehículo de transmisión

En el curso de Elder Laboratorio, de manipulación y SARS-coV2 / COVID19, podrán participar las personas trabajadoras cuyos contratos se hayan suspendido por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, durante los periodos de suspensión y por supuesto los que no se encuentren en esta situación.

Ángel Hurle Bustillo, CEO de Elder Laboratorio comenta: “Es muy importante en este delicado momento, formar muy bien a nuestro personal e implantar correctamente sus protocolos. Desde ELDER queremos ayudar y apoyar a todos nuestros clientes y en general al Sector Horeca.”

