150 establecimientos seguntinos en el curso de Eurotoques promovido por el Ayuntamiento

viernes, 19 de junio de 2020, 10:59 h (CET) Todos los que siguieron el Curso 'Código de buenas prácticas y medidas de prevención para la gestión de comercios COVIDFree en Sigüenza' (presencial y después reproducida en diferido a una hora más tardía) obtuvieron su diploma correspondiente y sello acreditativo para poner en sus negocios, en lo que la alcaldesa de Sigüenza calificó de "gran éxito de participación y respuesta a esta propuesta municipal que demuestra el interés compartido por convertir a Sigüenza en municipio libre de coronavirus" Ciento cincuenta establecimientos y comercios seguntinos siguieron ayer el curso 'Código de buenas prácticas y medidas de prevención para la gestión de comercios COVIDFree en Sigüenza'.

El curso lo había convocado el Ayuntamiento, para lo que había contado con la asociación Eurotoques, con el fin de ayudar a los autónomos y PYMES del municipio que trabajan en la modalidad de atención al público a acreditar que han seguido esta amplia formación sobre buenas prácticas para completar las medidas que cada uno adopta en sus negocios como comercios seguros frente al COVID19. “El curso ha sido un éxito de participación y de respuesta a la propuesta municipal, que hemos llevado a cabo con la inestimable colaboración de la Asociación Eurotoques, y que demuestra el interés y las ganas compartidas por el tejido productivo de la ciudad para convertir a Sigüenza en un referente de municipio libre de coronavirus”, valora María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

Para ofrecer la máxima flexibilidad, el curso se convocó en dos modalidades, presencial, a las 17 horas, y virtual, mediante reproducción de la sesión inicial, a las 20:30 horas. La emisión de las ponencias en diferido fue posible gracias al trabajo de la empresa local Entorno PC. A su término, todos los asistentes, independientemente de la modalidad elegida, recibieron una carpeta con un resumen de los contenidos, y también un distintivo y pegatina que pueden colocar en sus comercios para acreditar que han seguido esta completa formación anti COVID19.

La alcaldesa de Sigüenza se encargó de presentar el acto, uno de los primeros públicos desde la declaración del Estado de Alarma. Lo hizo con recuerdo emotivo para las personas que han fallecido y para los afectados. A continuación, expresó, ante el cerca de centenar de asistentes a la sesión presencial, su deseo de “mirar hacia el futuro y la recuperación”, desde la preocupación por PYMES, autónomos y trabajadores por cuenta ajena, “todos fundamentales en lo que ya es hoy Sigüenza, y en lo que será en el futuro”. En este sentido, Merino se refirió a que los dos grandes objetivos del mandato, la declaración como Patrimonio Mundial y la preparación y prolegómenos del IX Centenario de la ciudad, deben ser “un objetivo compartido” y ayudar a generar negocio al tejido productivo de la comarca. Por último, la alcaldesa señaló que “el Ayuntamiento estará siempre al lado de los empresarios, para lo que, en el corto plazo, ha habilitado una partida de 100.000 euros destinada a la lucha desde todos los frentes municipales contra el COVID19”. No olvidó Merino citar al chef Enrique Pérez, Estrella Michelin, “que ha sido el gran valedor de esta iniciativa y nos ha puesto en contacto con el sobresaliente elenco de ponentes que, gracias a Eurotoques, hoy ayudarán aquí a nuestros empresarios”, terminó.

En la presentación del elenco de ponentes, Quique Cerro, cocinero y delegado provincial de Euro-Toques Albacete y vicepresidente de la Selección Española de Cocina Profesional, definió el curso como “un repaso, a día de hoy, de la normativa sanitaria vigente, estatal y autonómica, que tiene el fin de ayudar a los empresarios a discernir el exceso de información, muchas veces contradictoria, que llega de los medios de comunicación”. Cerro dio además la enhorabuena al Ayuntamiento por crear el distintivo y entregárselo a los comerciantes, y por esta iniciativa pionera para beneficiar a al tejido productivo local. “Es con medidas como ésta como conseguiremos que el tan temido rebrote no se llegue a producir”, señaló.

La primera charla correspondió a Cristina Fernández, Máster en calidad y seguridad alimentaria. Fernández hizo un resumen sobre las prácticas de prevención e higiene que se están implementado desde que ha surgido la pandemia para aclarar las dudas a hosteleros y empresarios, e igualmente alabó una iniciativa municipal “que habría que llevar a cabo en toda la región, puesto que, aunque tengamos mucha información, escuchar a expertos, y poder plantear dudas, es justo lo que las empresas necesitan ahora”.

Ana María Moncayo, enfermera del Hospital Ramón y Cajal y docente en la Universidad de Comillas, se centró en el aspecto sanitario de la pandemia, y en las medidas necesarias a aplicar desde este punto de vista en el día a día de las PYMES y negocios locales. “Los objetivos de mi intervención han sido proponer medidas para afrontar la reapertura de restaurantes y tiendas de la ciudad, reduciendo al máximo los riesgos de exposición al coronavirus y así garantizar la seguridad y salud de las personas, clientes y trabajadores, fomentar confianza que necesitamos ante la nueva normalidad y con ello, hacer que los empresarios y trabajadores de Sigüenza puedan transmitir a sus clientes la seguridad de que se están haciendo las cosas bien”, señaló Moncayo.

José Francisco Atienza, profesor tutor y responsable en Escuela de Hostelería Aranda Formación en Toledo y Madrid, insistió en la “necesidad de fomentar la formación en seguridad e higiene, no tanto la información, con el fin de perder el miedo a entrar en la nueva normalidad y seguir adelante”.

En su ponencia, que cerró el Curso, Quique Cerro pormenorizó en las medidas que debe adoptar el pequeño comercio, explicando primero las genéricas, para entrar después en el detalle de las particulares, aquellas que deben adoptar de manera concreta establecimientos como talleres mecánicos, empresas de paquetería, o pequeño comercio en general. “Hay demasiada información, a veces contradictoria, en los medios de comunicación, que es necesario aclarar para que empresarios y trabajadores sepan cómo reiniciar sus negocios en las condiciones idóneas”, afirmó.

Sobre Eurotoques

Eurotoques es una organización internacional de cocineros que integra a más de 3.500 cocineros de 18 países. La fundaron Pierre Romeyer, Paul Bocuse, Juan Mari Arzak y Pedro Subijana entre otros ilustres cocineros el 18 de noviembre de 1986, en Bruselas, a instancias del entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.

En España, la asociación está presidida por Andoni Luis Aduriz y cuenta con casi 800 cocineros, con delegados autonómicos y provinciales.

