AKKA y Avianor ofrecen una solución certificada por la EASA para convertir aviones de pasajeros a cargueros

viernes, 19 de junio de 2020, 11:03 h (CET) La reducción del tráfico aéreo ha disparado el precio por kilo en transporte de carga. Con la retirada de asientos de pasajero, la capacidad de carga aumenta en 19 Tm AKKA Technologies y Avianor han firmado un acuerdo de colaboración para certificar una solución creada por Avianor para la conversión de aviones de pasajeros a cargueros. Avianor, integrada en la División de Transporte Aeroespacial y Terrestre de DRAKKAR, está certificada por la autoridad civil canadiense de aviación (TCCA) y ya ha implementado esta solución en varios aviones de fuselaje ancho.

Avianor desarrolló una solución de ingeniería y kits asociados para quitar los asientos de pasajeros en aeronaves y designar zonas de carga para transportar cajas livianas retenidas con redes de carga. Estas modificaciones se están probando en aeronaves como el Boeing 777 o Airbus A330 y consiguen proporcionar al avión una capacidad de carga adicional de hasta 19 toneladas. Esta modificación puede extenderse fácilmente a otros tipos de aeronaves, proporcionando a la mayoría de las aerolíneas y operadores con una solución rápida, sencilla e integral.

Con el fin de ofrecer esta solución en mercados internacionales, AKKA Technologies y Avianor han firmado un acuerdo marco destinado a certificar esta solución de acuerdo a los estándares de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), adoptados y reconocidos a nivel mundial. Como empresa especializada en MRO y modificación de cabinas, AKKA Technologies es una de las pocas empresas autorizadas para proporcionar servicios de certificación EASA "por delegación" para la industria aeronáutica y sus operadores.

Además, este acuerdo entre AKKA y Avianor también otorgará a AKKA los derechos de uso de esta solución de ingeniería, para responder a la demanda urgente de conversión en aviones de todo el mundo. Así, mientras AKKA apoya a las aerolíneas que requieren certificación EASA, Avianor se encargará de las certificaciones de las aerolíneas que requieren certificación TCCA.

El precio por kilo se ha disparado

"Aproximadamente, la mitad de la carga aérea mundial se transporta en las bodegas de carga de los aviones de pasajeros. Debido a la crisis del Covid-19, la capacidad de carga en todo el mundo ha disminuido y el precio por kilo se ha disparado. Con el fin de compensar la reducción del tráfico de pasajeros y mantener operativas sus flotas, las aerolíneas están reconfigurando sus aviones de pasajeros a los llamados "preighters" (pasajeros-cargueros) para generar ingresos", aseguró Luis Santiago, Director General de AKKA en España

“La pandemia del COVID-19 ha dañado profundamente a las aerolíneas y las ha obligado a reinventarse. Avianor ha reaccionado rápidamente a las necesidades de sus clientes en este momento de crisis. En solo una semana, nuestros especialistas reconfiguraron un primer Boeing 777-300ER seguido rápidamente por otros seis B-777 y A330. Actualmente estamos trabajando en la conversión de cabinas de aviones A340. Estamos muy orgullosos de que nuestras acciones innovadoras y nuestra rápida capacidad de respuesta hayan servido para contribuir a la urgente necesidad de transportar productos médicos esenciales. Nos complace establecer esta colaboración con el Grupo AKKA y permitir así un acceso más amplio a nuestra solución ", afirmó Matthieu Duhaime, Presidente y Director de Avianor.

Acerca de Grupo AKKA Spain

AKKA Spain presta servicios de ingeniería en los sectores aeronáutico, ferroviario, automoción y energía. Acompaña a sus clientes en el desarrollo de las distintas fases de sus proyectos, desde la I+D+i y los estudios de diseño, hasta la producción industrial con soporte en fases de operación y mantenimiento.

El Grupo AKKA está presente en 22 países y formado por más de 21.000 empleados en el mundo. En España cuenta con la confianza de más de 50 clientes de primer nivel, con más de 550 empleados y sedes en Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao. Sus ingenieros trabajan en proyectos a la vanguardia de la tecnología en todo el mundo, gracias a la fortaleza internacional del grupo y a la movilidad de sus equipos.

Sobre Avianor

Avianor es una compañía privada con participación mayoritaria en la División de Transporte Aeroespacial y Terrestre de DRAKKAR. Está especializada en mantenimiento, modificaciones y finalización de aeronaves y cuenta con un equipo de soporte de ingeniería interno altamente cualificado. La compañía ocupa más de 200.000 metros cuadros de hangares, talleres de reparación, instalaciones de fabricación y espacio de almacén en el aeropuerto de Mirabel (YMX) y emplea a más de 350 personas.

