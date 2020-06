La empresa Pixeles Digitales realiza ésta comparativa de las mejores tarjetas con descuentos en línea Comunicae

viernes, 19 de junio de 2020, 09:31 h (CET) La tendencia a utilizar con más frecuencia las tarjetas de crédito con descuento va en aumento, conociendo lo atractivo y estimulante que resulta conseguir una rebaja en el precio de alguna compra, pagando la factura en cómodas cuotas y por si fuera poco, recibir un descuento importante, lo que puede significar un ahorro considerable. Todo esto se traduce en beneficios que maneja cada tarjeta de crédito en particular, por ello es importante elegir la que más se adapte a las necesidades de cada uno AKI

La tarjeta AKI ofrece 4 cómodas y flexibles formas de pago, además de excelentes descuentos en cualquiera de sus tiendas, entre otras tantas ventajas.

- Pago en pequeñas cuotas mensuales, abonando un mínimo de 15€ al mes.

- Pago del total de la factura el primer día del mes siguiente a la compra.

- Pago aplazado desde 3 hasta 36 meses, considerando un tipo de interés por el total facturado en la compra.

- Pago por financiamiento sin intereses, desde 3 hasta 10 meses dependiendo del monto de la compra.

- Tarjeta adicional para un miembro del grupo familiar, con los mismos beneficios y descuentos que disfruta el titular.

- Solicitud de transferencia de dinero directa a la cuenta corriente del titular.

- Beneficios y promociones especiales en viajes y otros servicios, a partir de los 3 años como usuario de la tarjeta AKI.

- Cuotas de emisión o renovación totalmente gratis.

IKEA VISA

La conocida empresa sueca ofrece diferentes formas de pago para las compras, dentro y fuera de la tienda, a través de su tarjeta Ikea Visa, con interesantes promociones de financiamiento, descuentos y múltiples beneficios.

- Límite de crédito hasta 3.000 €

- Pago a fin del mes.

- Pago fraccionado por cuota fija.

- Pago por el porcentaje del importe utilizado.

- Promoción de financiamiento instantáneo, al ser socio de Ikea Family, hasta 10 meses sin intereses.

- Promoción de financiamiento a mayor plazo, desde 12 hasta 60 meses sin intereses.

- Promoción para compras online en tiendas Ikea, 24 meses sin intereses,

- TAE competitivo, para un 10,41% en compras fuera de la tienda, por montos mayores a 30€.

- Trajeta gratuita, sin coste, comisión de emisión o mantenimiento.

- Acceso a la tarjeta sin cambio de banco.

Todas las promociones que ofrece la tarjeta de crédito con descuento Ikea Visa, son válidas hasta el 30 de agosto de 2020 y de carácter renovable

AFINITY CARD

Afinity Card financia las compras de ropa y accesorios de las marcas más reconocidas, de forma física o vía online, en todos los establecimientos del Grupo Inditex: Zara, Kiddy's Class, Pull and Bear y Massimo Dutti, entre otros, ofreciendo ventajas y beneficios en sus modalidades de pago y promociones:

- Pago fraccionado por cuota fija mensual.

- Pago total a fin del mes.

- Pago inmediato.

- Pago aplazado, desde 3, hasta 6 meses sin intereses

- Pago total de la factura al mes siguiente de realizar la compra

- Financiamiento de 3 a 6 meses sin intereses, para compras mayores a 90,1€

- Promociones de descuento especiales en las tiendas del grupo.

- Tarjeta gratuita, sin cuotas anuales o gastos de mantenimiento

- Solicitud de la tarjeta sin cambio de entidad bancaria

- Alerta al móvil sobre movimientos y gastos en tiempo real.

CARREFOUR PASS

Dentro el grupo de tarjetas de crédito con descuento, Carrefour Pass es una de las más solicitadas, ya que permite ahorrar dinero en las compras a través del cheque ahorro, con diversas opciones de financiamiento y flexibilidad en las formas de pago, entre algunos de sus beneficios:

- Límite de crédito desde 90€ hasta 2000€.

- Pago inmediato.

- Pago habitual a fin de mes, cancelando el total de la factura sin intereses.

- Pago por cuotas mensuales, de acuerdo a la línea de crédito del titular, desde 3 a 48 meses.

- Financiamiento inmediato, hasta 3 meses sin intereses ni papeleo, siendo cliente Pass

- Financiamiento hasta 10 meses a partir de 200€ hasta 2000€, aplicando un TAE máximo de 11,81% y un TAE mínimo de 1,10%.

- Descuentos exclusivos para compras en tiendas Carrefour

- Devolución del dinero por las compras en Cheque Ahorro, al ser socio del Club Carrefour, desde el 1% hasta el 25% en cualquiera de las compras o pagos en servicios.

En efecto, la utilidad de la tarjeta de crédito con descuento es indiscutible. Y es que resulta tan importante obtener el financiamiento de un bien o servicio, como conseguir un descuento del mismo, que permita ahorrar un buen dinero en la compra.

