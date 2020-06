Vuelve Virtual South Summit, esta vez centrado en el ecosistema emprendedor de África Comunicae

jueves, 18 de junio de 2020, 18:04 h (CET) Los encuentros organizados por South Summit e IE University para impulsar el ecosistema de la innovación mundial, y esta vez se enfocan en el ecosistema emprendedor africano. Las startup ganadora de este encuentro virtual presentará su proyecto ante los principales agentes del ecosistema emprendedor durante South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid en formato omnicanal Vuelve Virtual South Summit, los encuentros organizados por South Summit e IE University para impulsar el ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo, y lo hará el próximo 23 de junio centrado en el ecosistema emprendedor africano. Además, el 30 de junio tendrá lugar otro Virtual South Summit verticalizado sobre el ecosistema emprendedor de LATAM.

Este encuentro contará con la Dr. Omobola Johnson, tecnócrata nigeriana y Presidenta Honoraria de la Alianza Mundial para una Internet Asequible; y con el Dr. Martyn Davies, Managing Director, Emerging Markets y Africa en Deloitte. También participarán corporaciones líderes, que apuestan por la innovación abierta vía startup, así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Softbank, Partech Ventures, Boston Consulting Group, Endeavor Nigeria, Id8 Space, Sixthirty, Fark Labs, Jozi Angels, y Prime Atlantic Nigeria.

Durante este Virtual South Summit se celebrará una Startup Competition con pitches virtuales y con Q&A de un jurado. En el encuentro del próximo miércoles participarán ocho proyectos sectoriales, elegidos entre los más de 140 presentados a la competición:

AGROCENTA (Mauricio): ha desarrollado Cropchain, una plataforma que conecta pequeños agricultores con consumidores o compradores con el fin de encontrar la solución a problemas de vinculación de mercados, así como la inclusión financiera en la cadena de valor agrícola.

ha desarrollado Cropchain, una plataforma que conecta pequeños agricultores con consumidores o compradores con el fin de encontrar la solución a problemas de vinculación de mercados, así como la inclusión financiera en la cadena de valor agrícola. CTRL Technologies (Sudáfrica): primera app independiente de asesoramiento en materia de seguros de automóviles y del hogar en Sudáfrica que da a los consumidores más control y ofrece un cómodo método para obtener un seguro a corto plazo y un asesoramiento sólido que lo acompañe.

primera app independiente de asesoramiento en materia de seguros de automóviles y del hogar en Sudáfrica que da a los consumidores más control y ofrece un cómodo método para obtener un seguro a corto plazo y un asesoramiento sólido que lo acompañe. EASY MATATU (Uganda): aplicación móvil que conecta a los viajeros con un transporte público limpio, seguro y fiable. Una app en la que pueden reservar asientos en autobuses previamente seleccionados, operados por conductores capacitados y de confianza, que realizan viajes programados y con rutas predefinidas.

aplicación móvil que conecta a los viajeros con un transporte público limpio, seguro y fiable. Una app en la que pueden reservar asientos en autobuses previamente seleccionados, operados por conductores capacitados y de confianza, que realizan viajes programados y con rutas predefinidas. FUNDIT (JASIPAY ) (Nigeria): proyecto que resuelve el sistema de colas en los bancos, proporcionando así a las personas o a los usuarios el lujo de hacer depósitos en su cuenta bancaria desde cualquier lugar. El depósito en efectivo simplificado.

) proyecto que resuelve el sistema de colas en los bancos, proporcionando así a las personas o a los usuarios el lujo de hacer depósitos en su cuenta bancaria desde cualquier lugar. El depósito en efectivo simplificado. NANASI (Kenia): plataforma de comercio social que ayuda a las empresas independientes de todo el mundo a organizar el caos de la venta en redes sociales, aumentar sus ingresos y convertir conversaciones con consumidores y clientes potenciales en beneficios.

plataforma de comercio social que ayuda a las empresas independientes de todo el mundo a organizar el caos de la venta en redes sociales, aumentar sus ingresos y convertir conversaciones con consumidores y clientes potenciales en beneficios. PUBLISEER (Nigeria): permite a los escritores, músicos y cineastas africanos independientes distribuir y monetizar sus obras creativas a través de más de 400 tiendas digitales en todo el mundo mediante un simple click, así como recibir sus royalties a través de métodos de pago adaptados al sistema africano.

permite a los escritores, músicos y cineastas africanos independientes distribuir y monetizar sus obras creativas a través de más de 400 tiendas digitales en todo el mundo mediante un simple click, así como recibir sus royalties a través de métodos de pago adaptados al sistema africano. SCRAPAYS (Nigeria): proporciona a las empresas y productores independientes la infraestructura y las herramientas necesarias para la recuperación de material reciclable, y ofrece recompensas directas en efectivo por la clasificación y entrega de los desechos.

proporciona a las empresas y productores independientes la infraestructura y las herramientas necesarias para la recuperación de material reciclable, y ofrece recompensas directas en efectivo por la clasificación y entrega de los desechos. SEEKMAKE (Túnez): plataforma que permite a los creadores de contenido acceder a una red de maquinaria CNC (impresoras 3D, fresado y corte por láser...) para ayudarles a construir sus prototipos y modelos cuando no tienen acceso a estas tecnologías. Entre las candidaturas presentadas, destacan las iniciativas especializadas en la tecnología, ya que el 64% utilizan algún tipo de tecnología, sobre todo, Electronics, Digital & Apps; Cloud, Inteligencia Artificial; y APIs & Enablers. De todas formas, las principales industrias a las que pertenecen estas startups son Fintech, E-commerce, Educación y AgriTech. El 45% tiene al menos una fundadora mujer y casi el 50% ya está trabajando en el mercado de, al menos, dos países. En cuanto a la procedencia, destacan aquellas creadas en Nigeria (30%), así como Kenia, Uganda y Sudáfrica.

Los parámetros que se han tenido en cuenta en el proceso de selección de startups participantes en este encuentro han sido la innovación del proyecto, su escalabilidad o la capacidad interna para crecer, el equipo de profesionales y el interés de inversión que pueda generar.

La ganadora de este Virtual South Summit centrado en África será una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid. Como finalistas, las startups podrán dar a conocer sus proyectos ante más de 1.100 inversores internacionales y corporaciones de todo el mundo en búsqueda activa de innovación accediendo así a múltiples oportunidades de negocio.

De esta forma, se unirá a las seis startups ganadoras de la primera edición de Virtual South Summit que contó con la participación de más de 10.000 personas de 180 países y que fueron Aircision en el centrado en Connectivity & Data; Biosolvit, quedó en el primer puesto del encuentro específico sobre Sustainability; Blickfeld, fue la ganadora del Virtual in Mobility & Logistics; Gamelearn de origen madrileño fue la startup ganadora de Education; Medicsen logró el primer puesto en el Virtual in Health & Wellbeing; y SingularCover, también de origen madrileño, fue la startup vencedora de Fintech.

El próximo Virtual South Summit verticalizado tendrá lugar el 30 de junio sobre el ecosistema emprendedor de LATAM, en el que está previsto que participen inversores procedentes de fondos de referencia mundial Softbank, Polymath Ventures, Angels Nest, Dalus Capital, BBCS Capital, Angel Ventures, Dux Capital, y Axon Partners; y corporaciones como Accenture, Indra - Minsait, Sacyr, Ferrovial.

El registro para participar en la Startup Competition de cada uno ya está abierto para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

