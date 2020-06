Pablo Esteban, de 22 años, dirigirá Adecco España durante un mes

El joven castellanomanchego Pablo Esteban dirigirá Adecco España durante 30 días gracias al proyecto "CEO por un mes". Una iniciativa mundial del Grupo Adecco que tiene como objetivo brindar una oportunidad laboral única a jóvenes de 47 países en los que trabaja el grupo. Cada uno de ellos elige al que será su presidente durante 30 días Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, en su apuesta por atraer y fomentar el talento de los jóvenes, convocó el pasado mes de diciembre por sexto año consecutivo, ‘CEO por un mes’. A través de esta iniciativa, la compañía centra su atención en los jóvenes y les brinda la oportunidad de presidir el grupo durante un mes.

Pablo Esteban, un joven castellanomanchego de 22 años, ha sido nombrado CEO de Adecco España durante un mes. A lo largo de este periodo de tiempo, Esteban acompañará a Iker Barricat, actual director general del Grupo Adecco en España, en su jornada laboral. Además, compartirá su frenética agenda, asistiendo a reuniones, formando parte activa de conferencias, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de casi 2.000 personas.

Esteban tendrá así un primer acercamiento al mercado laboral que le proporcionará la experiencia y competencias necesarias para convertirse en un mejor candidato en su futuro profesional. Y es que este proyecto impulsa el desarrollo de habilidades tan importantes como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipo o el control del estrés.

Esteban ha sido seleccionado entre casi 7.000 participantes en España que se inscribieron en un proceso que finalizó el pasado 19 de marzo. Este año, el proceso de selección ha sido distinto, pues, debido a la pandemia que afecta España y a gran parte de los países implicados, ha tenido que ser virtual. De este modo, un jurado compuesto por directivos de siete grandes empresas de diferentes sectores y expertos del Grupo Adecco, midieron el pasado mes de mayo las capacidades de los aspirantes a CEO de la compañía procedentes de todo el país. Lo hicieron mediante una dinámica grupal y online inspirada en la Antigua Roma.

De entre todos los jóvenes con talento, cuatro se convirtieron en finalistas y asistieron a la prueba final: Vera González, Javier Navamuel, Teresa Mondría y Pablo Esteban. Tras varias entrevistas con expertos en recursos humanos y otra con el actual director general de Adecco España, Iker Barricat, Esteban ha sido el joven seleccionado para convertirse en CEO de Adecco por un mes, en una final muy reñida.

Ahora, Esteban trabajará como CEO en Adecco España durante 30 días y tendrá la posibilidad de convertirse también en CEO mundial de la compañía y convertirse en la mano derecha de Alain Dehaze, presidente del Grupo a nivel global. Para ello, tendrá que luchar por ser uno de los 10 mejores presidentes –de entre los 47 que han sido nombrados en todo el mundo-. Si lo logra tendrá la posibilidad de asistir al bootcamp del que saldrá el presidente mundial de Adecco por un mes.

El nuevo CEO por un mes: Pablo Esteban

Pablo Esteban es un joven de 22 años natural de Cuenca. Apasionado de la geopolítica, estudió seis meses en el Líbano para profundizar en la realidad económica, política, social y cultural del país. Ahora realiza prácticas en el departamento legal de Dominion Global y quiere enfocar su carrera hacia el comercio internacional y el derecho de sociedades.

Para Esteban, “ser ‘Ceo por un mes’ del Grupo Adecco es la mejor forma de impulsar la carrera profesional de alguien que acaba de terminar la universidad”. En cuanto al proceso selección, Esteban comenta “que nunca te esperabas lo que iba a pasar, no te podías ni imaginar a qué retos te tenías que enfrentar. Ha sido todo un cúmulo de actividades inesperadas que han convertido el procedimiento en un espacio que me ha permitido desarrollarme como persona”.

Íker Barricat, director general de Adecco, ha destacado sobre la elección de Esteban que “hemos tenido muchísimo talento entre nuestras manos después de recibir más de 7.000 candidaturas pero solo podemos elegir a una persona. Pablo ha destacado especialmente por la combinación de su excepcional formación y sus habilidades sociales que, estamos seguros, junto a su experiencia en Adecco harán de él un excelente profesional”.

Los cuatro finalistas de CEO por un mes

Tres jóvenes se han quedado a las puertas de la presidencia de Adecco España, cuyo denominador común es el gran talento que les caracteriza. Te contamos más sobre ellos:

Vera González Carbó, de 24 años es natural de Olivella, un pueblo de la provincia de Barcelona, Graduada en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona, y actualmente trabaja como Marketing Trainee en Virbac, empresa dedicada a la salud animal. En 2016 se trasladó a la República Checa para obtener el título de trainer de la European Pharmaceutircal Students Association (IVSA). “Hoy en día nos encontramos en una situación muy complicada. La mayoría de los jóvenes universitarios estamos académicamente bien o incluso muy bien formados, pero casi nunca es suficiente. Es fundamental salir de la universidad y poder tener la ocasión de adquirir experiencia para ensayar, contrastar y, en definitiva, aplicar lo aprendido en las aulas”, explica cuando se le pregunta por qué se ha presentado a “Ceo por un mes”.

“Para poder ser una buena líder mañana, es indispensable aprender cómo es un buen líder hoy, y ‘CEO por un mes’ me ofrece exactamente esa oportunidad”. Esa es la filosofía de Teresa Mondría, una joven alicantina de 20 años, entusiasta de los datos, el espíritu empresarial, la innovación, la tecnología, el marketing y el contenido de los medios, que está estudiando un doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, Mondría forma parte de la Escuela de Liderazgo Universitario de la Universidad Francisco de Vitoria. En la actualidad, trabaja como responsable del departamento de comunicación de Start UC3M, la asociación de emprendedores de la Universidad Carlos III de Madrid.

Javier Navamuel es Ingeniero en Tecnologías Industriales. Además, este toledano de 24 años, se especializó en Ingeniería de Organización, donde adquirió conocimientos de ingeniería aplicada a la gestión de empresas. Actualmente, está cursando un “International Master in Industrial Management” en tres países diferentes (España, Italia y Reino Unido) y realiza prácticas en Accenture. “Pese a que se trata de un programa de tan sólo un mes de duración, considero que, para personas jóvenes a punto de entrar en el mercado laboral, supone un trampolín que nos puede permitir aprender sobre el funcionamiento interno de una empresa multinacional del calibre de The Adecco Group”, explica sobre “Ceo for One Month”.

Para conocer más sobre esta iniciativa visita la página web: https://www.ceoforonemonth.com/?lang=es