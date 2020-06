Los seis relojes de lujo más demandados en el mercado de segunda mano, por Pawn Shop

En periodos de crisis, el mercado de relojes de lujo de segunda mano se dispara. Pawn Shop, casa de empeños líder en Madrid, desvela cuáles son los seis relojes Rolex más demandados en el mercado de segunda mano Un período de recesión como el que se cierne actualmente en España con motivo de la pandemia del Covid-19, trae consigo un inexorable crecimiento del mercado de segunda mano de artículos de lujo como son los relojes de la marca Rolex.

El mercado de relojes de lujo de segunda mano

Pawn Shop, empresa líder en comercialización de artículos de lujo de segunda mano, conoce bien este fenómeno, dado que lo ve a diario en su establecimiento del Paseo de la Habana, número 62, de Madrid: "el mercado de relojes Rolex segunda mano en Madrid suele mantenerse estable, hasta que llega un período de recesión como el que nos ocupa, momento en el que se dispara la compraventa. Los relojes Rolex tienen un lugar muy especial en el mercado de ocasión de relojes de lujo, y es que aúnan belleza, sofisticación, calidad y una robustez acreditada que ninguna otra marca de lujo llega a igualar. Estos relojes son auténticas joyas, fabricadas con los mejores materiales: aceros, metales preciosos como el oro o el platino, cristales de zafiro, etc, creadas con el firme propósito de resistir ante las situaciones más adversas, de vencer al implacable paso del tiempo que miden con exquisita precisión, porque no hay que olvidar que además de joyas, son máquinas, herramientas hechas para acompañar a la élite en sus proezas, allá donde éstas tengan lugar", afirma Álvaro Martín, copropietario de Pawn Shop junto a Ignacio Oberlander, destacando que hay unos modelos que se demandan más que otros: "por nuestro establecimiento hay unos modelos de Rolex que no dejan de pasar por nuestras manos; son los modelos Submariner, Cosmograph Daytona, GMT Master II, Explorer, Datejust y el Rolex Milgauss".

Rolex Submariner

Si la marca presenta este reloj como 'el reloj de buceo de referencia' no es por casualidad, supone la declaración manifiesta e inequívoca de lo que viene siendo la realidad desde 1953, cuando la casa Rolex sacara su primera pieza hermética capaz de resistir la presión en inmersiones de hasta 100 metros.

Rolex Cosmograph Daytona

Un cronógrafo deportivo de auténtico lujo, especialmente diseñado para los amantes de la velocidad. Con caja de 40mm y disponible en acero Oystersteel, oro amarillo y platino.

Rolex GMT Master II

Desde su presentación en 1955, los GMT Master han sido los modelos preferidos por los urbanitas más refinados. La nueva generación sigue cautivando a su público con sus versiones en oro Everose y acero Oystersteel.

Rolex Explorer

Pocos relojes han llegado tan lejos como los Oyster Perpetual Explorer, habiendo sido testados en las condiciones climáticas más adversas.

Rolex Datejust

Otra de las piezas más codiciadas por los amantes de los relojes de lujo es el modelo Datejust, el Rolex clásico por antonomasia.

Rolex Milgauss

Si cada Rolex tiene una historia detrás que motivó su creación, la del Milgauss no deja de sorprender a propios y a extraños. Es el único modelo capaz de resistir campos magnéticos de hasta mil gauss. Cuenta además con un moderno diseño y un cristal de zafiro verde que junto a su segundero naranja en forma de relámpago lo hacen único.