Cibernos y Noysi firman un acuerdo de colaboración

jueves, 18 de junio de 2020, 14:23 h (CET) Cibernos incorpora a su oferta Noysi, la plataforma que integra todos los servicios de comunicación utilizados por una empresa permitiendo una comunicación fácil y efectiva entre los miembros de un equipo de trabajo y/o clientes. Además, ambas compañías anuncian que se han comprometido para avanzar en la integración de Noysi con la plataforma AgilePlan de Cibernos Cibernos y Noysi anunciaron hoy un acuerdo de colaboración para incorporar Noysi al conjunto de soluciones colaborativas para empresas del Grupo Cibernos y el inicio de los procesos que darán como resultado la integración de Noysi con AgilePlan, plataforma low-code desarrollada por Cibernos, en la que se basan muchas de las soluciones que ofrece el Grupo.

Noysi, bautizada como “el slack español”, es una solución completa de comunicaciones que incorpora tecnologías sociales -mensajería instantánea y chats para equipos en tiempo real- y las integra con los servicios que las empresas demandan: almacenamiento ilimitado en la nube, videollamadas, screen sharing y broadcast (tanto 1 a 1 como en grupo), un servicio ágil de búsquedas, así como las herramientas de colaboración y comunicación más habituales.

Noysi es totalmente escalable ya que soporta decenas de miles de usuarios de forma concurrente, ofrece almacenamiento ilimitado y permite añadir invitados (ajenos a la organización) a los grupos de trabajo, lo que facilita las tareas de coordinación con terceros y el trabajo con colaboradores externos.

Es destacable su fiabilidad y seguridad, ya que cuenta con cuatro sistemas de encriptación diferentes y analiza 400 parámetros en tiempo real para garantizar la robustez del sistema. Además, utiliza tokens de validación, cada una de las aplicaciones autentifica al usuario y si no cumple con 14 parámetros se le bloquea el acceso.

El Grupo Cibernos ha optado por Noysi ya que, a lo anterior, hay que sumar que optimiza el uso de la infraestructura lo que se refleja en una fuerte reducción de los costes asociados con los sistemas, el objetivo es la implementación de soluciones que resulten un 80% más eficientes en costes que las de la competencia

Finalmente destacar que Noysi complementa de forma perfecta la suite de soluciones colaborativas BeeSuite y en particular, el Gestor de Comités, incluido en dicha suite, y fruto de este acuerdo, existe un compromiso mutuo por avanzar en la integración de Noysi y AgilePlan, la plataforma low-code, propietaria del Grupo Cibernos, sobre la que se desarrollan, en tiempo récord, aplicaciones y soluciones específicas para empresas, como la anteriormente citada BeeSuite.

Acerca de Cibernos

En Cibernos llevan más de 50 años acompañando a sus clientes, ofreciendo soluciones y servicios que mejoren su eficiencia y productividad. Son una empresa de consultoría, servicios y nuevas tecnologías con capital 100% español y vocación internacional. La diversidad de sus productos y servicios les permite configurar soluciones integradas y especificas adaptadas a las necesidades particulares de cada cliente.

Para más información https://www.grupocibernos.com/

Contacto para medios: marketing@cibernos.com

Acerca de Noysi

Noysi es una compañía española creada en mayo de 2015 con el propósito de desarrollar una plataforma integral de comunicaciones para empresas y administraciones públicas, que integra los servicios de mensajería instantánea y chat con todos los servicios de colaboración y comunicaciones demandados por las organizaciones de cualquier tamaño -almacenamiento en la nube, video sharing, broadcast, gestor de tareas-.

Para más información: https://www.noysi.com

Contacto para medios: pepe@emeerrecomunicacion.es

