Smöoy lanza una nueva tarrina para celebrar su 10 aniversario con los amantes del yogur helado

jueves, 18 de junio de 2020, 13:11 h (CET) En las dos últimas semanas ha reabierto prácticamente el 100% de sus establecimientos tanto a nivel nacional como en aquellos repartidos por los cuatro continentes Smöoy, franquicia dedicada a la fabricación y venta de yogur helado, ha reabierto en estas dos últimas semanas la práctica totalidad de sus establecimientos, tanto a nivel nacional como internacional.

Smöoy lleva semanas trabajando en desarrollar e implementar los protocolos de higiene y desinfección necesarias para garantizar al 100% la seguridad de sus clientes y empleados en sus puntos de venta. Para ello, la compañía ha instalado elementos como señalética del espacio a cada metro por persona en el suelo, mascarillas y guantes para todo su personal, gel desinfectante en libre servicio para los clientes y un protocolo especial para la entrada y permanencia en el establecimiento.

Desde el primer momento, smöoy ha focalizado todos sus esfuerzos en preparar a la cadena para el escenario post COVID a través de un equipo de trabajo especial, y sus responsables esperan recuperar la normalidad de la actividad en el menor tiempo posible, ya que sus productos están especialmente pensados para disfrutarlos en cualquier momento y lugar.

A lo largo de este periodo de confinamiento, smöoy ha potenciado sus servicios de take away y delivery, firmando un acuerdo con Glovo pensando en todos aquellos que prefieren disfrutar de sus deliciosos productos de forma más segura, en familia y desde casa.

La franquicia, que este año cumple su décimo aniversario, tiene presencia en numerosos mercados internacionales de los cuatro continentes en países como Argelia, Costa de Marfil, Francia, Guinea Conakry, Holanda, Isla Reunión, Italia, Portugal, Reino Unido y Singapur.

Reactiva su plan de expansión nacional e internacional:

En España, la cadena está presente en todas las comunidades autónomas. Ahora, una vez superada la fase más estricta del confinamiento vivido a nivel mundial, smöoy reanudará su plan de expansión a nivel nacional e internacional interrumpidos por la pandemia.

Un producto único en el mundo y una tarrina para conmemorar sus 10 años de éxitos

Smöoy nació en junio de 2010 creando el único yogur helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten. Es, además, fabricante propio y abastece a todas las franquicias desde su sede central en Alcantarilla (Murcia), donde cuenta con unas instalaciones superiores a los 7.500 metros cuadrados.

Smöoy cuenta con la experiencia de sus creadores, cuarta generación de una familia dedicada al helado tradicional desde hace un siglo. Dispone también de departamentos propios de I+D+i, de Calidad Alimentaria y de Marketing, que invierten continuamente su esfuerzo en la creación de nuevos productos, en criterios de mejora y en adaptar sus productos a las necesidades del mercado.

Además de las tradicionales tarrinas (mini, classic y maxi), frozen roll, frappés, freaksmöoy, twister, smöothies, freezer, smöoyroll, etc. en smöoy desde ahora los clientes también pueden disfrutar de dos estupendas novedades: los Fruitsmöoy, con fruta natural sin azúcar añadida, y sus deliciosas Köod Muffin, madalenas rellenas de yogur helado y coronadas con un topping, la combinación perfecta para este verano.

