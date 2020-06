Sexo en la playa: el erotismo conquista las costas europeas según JOYclub Comunicae

jueves, 18 de junio de 2020, 12:35 h (CET) Una nueva escena nudista se está apoderando de las costas de Europa con una búsqueda en particular: sexo en la playa. ¿A qué se debe esta curiosa práctica? Según una encuesta realizada por la comunidad erótica de JOYclub, plataforma basada en la sexualidad liberal, entre 10.000 hombres y mujeres se han proclamado respecto a esta nueva costumbre, develando resultados muy curiosos Alrededor de un tercio de los miembros de JOYclub encuestados, admitieron practicar el nudismo y lo hacían con todo: el 85.7% de los hombres y el 76.1% de las mujeres reconocieron haber tenido relaciones sexuales en la playa durante unas vacaciones nudistas. Y no se trata de sexo a escondidas detrás de las dunas: ver y ser visto es imprescindible para el 51.1% de los nudistas en cuestión, tanto para mujeres como para hombres.

Por lo tanto, no es de sorprenderse que la instalación nudista más visitada del mundo sea ahora también conocida como un gigantesco paraíso para los swingers. El “Village Naturiste” en Cap d’Adge, en el sur de Francia, atrae a más de 1.5 millones de visitantes en la temporada principal. Y es porque el interés de la comunidad erótica por este tipo de lugares se encuentra en constante aumento: el 47.1% de los hombres y el 25.3% de las mujeres del público encuestado, planean asistir al espectáculo en la costa mediterránea francesa en los próximos años.

En España, existen más de 440 playas abiertas a los amantes del nudismo. Según la Federación Española De Naturismo, se pueden encontrar en Andalucía (Playa de Mónsul, Playa de Bolonia o Playa de Nueva Umbría), en Cataluña (Playa de El Torn, Playa de La Musclera o Cala Morisca), en Galicia (Playa de Combouzas, Playa de Barra o Playa de Carreirón) y hasta en Cantabria (Playa de la Arena, Playa de Antuerta o Playa de Valderarenas), entre otros.

Asimismo, mujeres y hombres, tanto naturistas como lo que no lo son; coinciden en sus posturas favoritas para el sexo en la playa: “el perrito” lidera el ránking, mientras que las posiciones como “el jinete” y “el misionero” ocupan los segundos puestos.

“Desde JOYclub celebramos que las parejas se animen cada vez más a arriesgarse y encontrar el placer en cada sitio, experimentando nuevas sensaciones y viviendo experiencias increíbles. La picardía es siempre una muy buena aliada del erotismo”, afirma Manuel Binternagel, portavoz de JOYclub.

