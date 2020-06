La mitad de los españoles recibe "fake news" con frecuencia, según Panda Security Comunicae

jueves, 18 de junio de 2020, 12:43 h (CET) Madrileña, a través de las redes sociales y con una edad comprendida entre los 18 y 34 años. Este es el perfil sociodemográfico que ha sido más susceptible de ser víctima de las fake news en España durante el confinamiento del coronavirus, según la última encuesta realizado por Panda Security, para analizar el impacto de las ‘fake news’ en la sociedad durante la crisis del COVID-19 Durante los meses de reclusión total las fake news se han convertido en parte del día a día, hasta el punto que el 52% de los españoles las ha recibido de manera habitual en sus plataformas digitales como las redes sociales, WhatsApp o simplemente mientras navegaban por Internet.

Pero el mundo digital no ha sido el único que se ha visto afectado por las noticias falsas. Según la encuesta realizada entre 1.500 personas, Panda Security ha constatado la falta de confianza que tienen los españoles en los ‘medios tradicionales’. Esto se debe a que, pese a que todas las preguntas del estudio buscaban conocer el impacto de las fake news en los dispositivos digitales como las redes sociales, WhatsApp o navegando por Internet, un 12% de los encuestados afirma que recibe bulos y noticias falsas a través de dispositivos y métodos analógicos, como los rumores de viva voz o informaciones de poca credibilidad en medios de comunicación tradicionales, como la televisión o la radio.

“Es sorprendente que, aunque hemos preguntado explícitamente sobre las fake news digitales, haya tantas personas que contesten de forma espontánea que las reciben también en formatos tradicionales”, señala Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

Quizás sea por ello que la sociedad no se sienta especialmente preparada ante la desinformación digital que ha sufrido en sus dispositivos durante el confinamiento. En este sentido, la mayoría de los españoles, en concreto un 64% no se sienten capaces de identificar todas las fake news de las que son víctimas.

Los hombres creen estar mejor prevenidos que las mujeres ante las noticias falsas o manipuladas. Al menos, así lo manifiesta el informe de Panda que revela que mientras cinco de cada diez hombres aseguran que son capaces de identificar todas o casi todas las noticias falsas, el 75% de las mujeres nunca o casi nunca sabe distinguir si una información es veraz o una fake news.

Respecto a la frecuencia con la que se reciben bulos y noticias manipuladas, los españoles se muestran completamente divididos. El 42% de los españoles cree que solo recibe fake news de vez en cuando mientras que el 33% asegura que las recibe con bastante frecuencia. Por su parte, dos de cada diez españoles, en concreto el 19% asegura que las recibe de forma muy frecuente, y tan solo el 6% afirma que no suele ser víctima de este tipo de engaños.

Los más jóvenes perciben más la presencia de los bulos

Por franjas de edad, quienes se sienten más vulnerables ante las fake news son los más jóvenes. De hecho, casi la mitad de las personas que consideran que reciben fake news con mucha frecuencia tiene entre 18 y 34 años.

El otro lado de la moneda lo representan los mayores de 55 años y los jubilados, pues sólo dos de cada diez personas con esas edades se queja de recibir fake news en cualquier tipo de formato.

Aunque la mayor parte del tiempo durante el confinamiento se ha pasado utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, solo el 18% de los encuestados asegura que las noticias falsas le llegan a través de WhatsApp. En este sentido, la mayor fuente de creación de bulos han sido las redes sociales, pues el 47% de todas las fake news llegaban por este medio, según la encuesta de Panda Security.

Madrid, Cataluña y Castilla y León las comunidades con más fake news

Por zonas geográficas, quienes más han recibido informaciones falsas durante la crisis del coronavirus son la Comunidad de Madrid y Cataluña. Casi la mitad de las fake news que se han difundido en España durante los meses de reclusión en casa se han producido en estas dos comunidades autónomas, donde las mujeres han recibido más bulos que los hombres.

En concreto, los dispositivos madrileños han recibido el 24% de los bulos, seguidos muy de cerca por los catalanes, que han sido víctimas del 23% de las fake news.

Con algo menos de la mitad que bulos recibidos, les siguen los castellanoleoneses y andaluces con un 11% de las informaciones falsas generadas y remitidas de toda España.

Aun así, todas las regiones del país se han visto reflejadas en la encuesta de Panda Security, desde las más grandes urbes hasta los entornos rurales, porque en la actualidad, todo el mundo está conectado a Internet y a la información que por ella circula. Por ello, “nadie está a salvo de la desinformación y de las fake news, que en un elevado número de ocasiones, son la puerta de entrada a miles de ciberataques”, sentencia el Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

