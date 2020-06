El Hotel Esquirol explica que el turismo de proximidad y no masificado será tendencia este verano Comunicae

jueves, 18 de junio de 2020, 10:47 h (CET) Los Pirineos, uno de los destinos preferidos de los catalanes para este verano post covid-19 A pocos días de la llegada del verano, un estudio elaborado por el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTur), señala que la población española practicará turismo de proximidad y en experiencias no masificadas, en estas primeras vacaciones post covid-19. El documento también recoge el convencimiento generalizado que cuando “todo esto pase, con un mínimo de garantías”, los españoles volverán a viajar porque la cultura de los viajes está “plenamente interiorizada entre la ciudadanía”.

Los Pirineos, uno de los destinos preferidos de los catalanes este verano

Otro estudio que corrobora este cambio de tendencia a la hora de viajar, es el elaborado por el Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona, entre medio millar de agentes turísticos catalanes, que indica que las vacaciones de este verano estarán marcadas por el confinamiento. El turista catalán optará por un turismo de proximidad en espacios abiertos para sentirse libre, después de muchas semanas encerrados. El estudio pone de relieve la apuesta del sector turístico por el Delta del Ebre (30%), la Costa Brava (28%), y el Pirineo (20%), como destinos preferidos por los catalanes para estas primeras vacaciones después de la crisis sanitaria, que coinciden con las regiones con menor incidencia de la pandemia.

En este sentido, la comarca pirenaica de la Cerdanya situada en uno de los valles más extensos y amplios de Europa, es un destino de primer orden para el turismo familiar, deportivo y de aventuras. Uno de los establecimientos turísticos más emblemáticos de la comarca, es el Hotel Esquirol, situado en el municipio de Llívia, en la falda de los picos más altos del Pirineo Oriental, a tan sólo 2k de la frontera francesa. El alojamiento reabrirá sus puertas este sábado 20 de junio, siguiendo todas las medidas de prevención y seguridad, con el objetivo de garantizar la total protección de sus clientes y personal. "Estamos deseando volver a recibir a nuestros huéspedes. La respuesta está siendo muy positiva, y prevemos un verano con una alta ocupación. Nuestro entorno aporta de manea natural el aislamiento y el distanciamiento social que los viajeros están buscando para las vacaciones de verano" señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol.

El establecimiento turístico ofrece todas las comodidades y servicios para disfrutar de una estancia en plena naturaleza, como por ejemplo las rutas en BTT eléctricas. El alojamiento sigue apostando por el turismo familiar, con recorridos aptos para familias. "Organizamos diferentes rutas para disfrutar de las fantásticas panorámicas que nos ofrece La Cerdanya. En el hotel nos encargamos del alquiler de la bicicleta y acompañamos a los grupos con nuestro guía, o si lo desean pueden hacerlo por libre con el GPS que les facilitamos", afirma Vidal.

Otro de los servicios que ofrece es el de restauración. Precisamente, el Restaurant Esquirol abrirá sus puertas el sábado 20 de junio. El restaurante ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona como el Trinxat de la Cerdanya, así como deliciosas pizzas y hamburguesas.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.