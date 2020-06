Así se garantizará la seguridad de los viajeros tras el coronavirus según Bidtravel Comunicae

jueves, 18 de junio de 2020, 10:55 h (CET) El coronavirus ha provocado un cambio enorme de planes en todas partes, y uno de los sectores que más afectados se ha visto por ello, ha sido el de los viajes Sin embargo, a pesar de la inesperada pandemia, los usuarios siguen teniendo ganas de viajar y pasar unos días de descanso de sus obligaciones. Lo que cambiará es su forma de hacerlo.

La agencia de viajes BidTravel, especialista en viajes organizados, ha hecho una encuesta a 523 personas de entre 18 y 70 años sobre sus nuevas intenciones, preocupaciones y planes sobre viajes. Todo ello en busca de patrones comunes y nuevas tendencias para adaptar su oferta a la nueva situación.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio:

Según la encuesta, el 48,4% de la gente esperará a que haya plenas garantías de seguridad. Un perfil viajero pero cauto, que prefiere ser conservador y no reservar ningún viaje hasta que la situación se clarifique.

Por su parte, un 38,8% viajará en cuanto esté permitido. Eso significa que no quieren que la situación afecte a sus costumbres viajeras y tan solo esperan a que se levantes las restricciones y se abran fronteras para viajar.

Es más, hay casos de gente que ya ha reservado su viaje, con varios meses de antelación, calculando que para esas fechas ya habrá libre movilidad de pasajeros.

El resto no lo hará este año, bajo ninguna circunstancia. Asumen que este año no viajarán, y ni se molestan en mirar.

Y los que tienen decidido viajar, ¿dónde lo harán?

Según la encuesta un 46% elegirá España como destino. Quizás movidos por la idea de sentirse más cerca, o por el deseo de apoyar la industria local, pero tienen decidido pasar sus vacaciones en algún destino nacional.

Un 19,3%, según BidTravel, darán el salto a algún destino europeo. El encanto de la clásica escapada europea es demasiado atractivo como para renunciar a ello.

También los habrá más decididos, ya que 10,4% se animará a salir del viejo continente y viajar a cualquier punto del mundo.

También quedan indecisos, un 21,8% que todavía no lo tiene claro.

¿Y qué pasa con la seguridad y las garantías?

Respecto a la seguridad, se nota un crecimiento en viajar con el respaldo de una agencia de viajes. La garantía de contar con un agente personalizado a una llamada de teléfono en caso de cualquier imprevisto, gana puntos.

La seguridad de saber que no siempre es posible tener atención personalizada, si la situación se complica, tira mucho.

¿Y agencia online o agencia de toda la vida?

Un 58,2% se decantaría por contratar los servicios a través de Internet y un 15,6% por la clásica visita a la oficina en busca de asesoramiento.

También quedan los que siguen prefiriendo tomar riesgos y comprar todo por separado, un 16,8%.

En resumen, se sigue viajando, con ciertas precauciones al menos a corto plazo, pero el espíritu viajero de la mayoría, sigue intacto. Se va a ver cómo evoluciona la situación.

