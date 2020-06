Siete de cada diez empresas españolas continuarán apostando por el teletrabajo a largo plazo El 67% de las empresas que no tenían un plan para aplicarlo antes del confinamiento considerarán hacerlo más a menudo Redacción Siglo XXI

jueves, 18 de junio de 2020, 10:33 h (CET) El teletrabajo ha llegado para instalarse en la empresa española. Esta es la principal conclusión del estudio presentado por Factorial, el software de referencia en Recursos Humanos, a través de una macroencuesta a sus principales clientes. Así, el 67% de las empresas que no tenían un plan de teletrabajo consolidado apostarán por el teletrabajo en el futuro a corto plazo.



“Antes de la crisis sanitaria, apenas un 4% de las empresas españolas aplicaban medidas activas de teletrabajo”, esclarece Jordi Romero, CEO de Factorial. “Prevemos que pasado el verano este porcentaje supere ya el 50%”, asegura.



De hecho, los números avalan esta nueva normalidad en las empresas: 7 de cada 10 compañías asegura no haber sufrido bajadas de productividad durante el confinamiento. Es más, el 35% afirma que su productividad incluso se ha incrementado.



Por lo que respecta al 16% de las empresas encuestadas que sí han sufrido un bajón en la productividad, lo achacan principalmente a los efectos psicológicos derivados de la crisis sanitaria que puedan arrastrar sus empleados (67%).



La digitalización de los Recursos Humanos, clave en el teletrabajo

Para evitar situaciones de aislamiento o bajadas de productividad de los empleados durante el teletrabajo, es importante disponer de las herramientas necesarias para su desarrollo: “Actualmente sólo el 14% de las empresas cuentan con planes de digitalización, pero se está demostrando que cada vez es más imprescindible automatizar los procesos de Recursos Humanos para ayudar a sus responsables a lo que realmente les preocupa: la toma de decisiones”, afirma Jordi Romero.



En este sentido, el 76% de las empresas encuestadas por Factorial no ha variado la forma de medir la productividad durante el confinamiento, mientras que sólo un 27% se ha centrado más en el cumplimiento de tareas y objetivos.



El teletrabajo real implica flexibilidad, avisan los expertos

Jordi Romero, declara: “Estos datos significan una sola cosa; hay mucho espacio para la mejora en cuanto a evaluación del desempeño de trabajadores que están teletrabajando”.



Romero también avisa de que la filosofía detrás del teletrabajo no es la que se ha llevado a cabo durante la crisis: “El trabajo remoto implica mucha más flexibilidad. Por ejemplo, que puedas estar en otro país pero llevando a cabo las mismas tareas, incluso sin hacer el mismo horario de trabajo que el de tu oficina. En este caso los objetivos se priorizan por encima de las tareas”.



