Un total de 344 grupos participan en los Premios Buero de Teatro Más de 90 grupos se inscribieron durante el periodo de confinamiento Redacción Siglo XXI

jueves, 18 de junio de 2020, 10:52 h (CET) Un total de 344 grupos formados por 6.880 jóvenes se han inscrito en la XVII edición de los Premios Buero de Teatro, organizados por Coca-Cola, y de ellos, un total de 91 grupos se han inscrito en el periodo de confinamiento.



Según ha informado la compañía, después de que en los últimos meses las posibilidades de subirse a las tablas se hayan reducido para muchos, este concurso de teatro joven se ha adaptado para dar oportunidad a más jóvenes de entre 14 y 21 años de participar, tanto ampliando su periodo de inscripción como aceptando vídeos de ensayos realizados online durante el confinamiento.



De esta manera, se confirma la tendencia de más de 300 grupos inscritos de las últimas ediciones del concurso pionero de teatro joven. La Comunidad de Madrid, Aragón y Galicia han batido récord históricos de participación con 43, 26 y 33 grupos respectivamente, mientras que Comunidad Valenciana y La Rioja destacan por aumentar su participación.



El 67% de los inscritos lo han hecho en la categoría escolar, de centros escolares y bachillerato, mientras que el 33% lo han hecho en la categoría no escolar, provenientes de escuelas de teatro, asociaciones juveniles y culturales.



Este miércoles se han anunciado los ganadores autonómicos que optarán a ganar el certamen, cuya fase final cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).



El nombre de los grupos escolar y no escolar ganadores de la XVII edición se revelarán en una gala virtual que se retransmitirá en streaming el 3 de julio. El jurado nacional, compuesto por referentes de las artes escénicas como Emilio Gutiérrez Caba, Fran Perea, Carlos Hipólito o María Adánez será el encargado de elegir al ganador nacional.

