Allianz Partners registra un aumento del interés por los productos que aseguran el cobro del alquiler Comunicae

jueves, 18 de junio de 2020, 07:03 h (CET) El interés por el seguro de Impago de Alquiler aumenta un 85%(i) respecto al 2019. El perfil de los interesados es hoy mucho más exigente y formado que el de hace tan solo un año La situación laboral, económica y social derivada de la COVID-19, ha generado un crecimiento exponencial del interés por aquellos productos que aseguran el cobro de la rentas por impago, en el marco de los alquileres de viviendas por particulares, en especial los de larga duración. Pese a las restricciones durante el estado de alarma, el confinamiento no ha impedido que se multiplique el número de usuarios interesados, con un aumento de más de un 45%(ii) del tráfico en páginas relativas a este seguro.

Durante los meses previos al confinamiento, Allianz Partners registró un aumento de las ventas de nuevas pólizas de más de un 146% y se espera que esta cifra llegue incluso a sobrepasarse una vez acabe la desescalada, en parte debido a las coberturas complementarias con las que cuenta esta solución para el impago de alquiler. En concreto, este seguro ofrece el análisis pormenorizado de la situación laboral y económica del inquilino para garantizar una mayor tranquilidad al propietario. Una vez se contrata el seguro, la inversión está protegida mediante la cobertura de las rentas y los suministros impagados, así como por la garantía ante actos vandálicos a la vivienda y al mobiliario, con hasta 3.000 euros en ambos casos.

Uno de los beneficios clave de este seguro, reside en que el propietario cuenta con soporte en la gestión integral del proceso judicial para recuperar lo antes posible su vivienda. Además, el propietario cuenta también con asesoría legal ante cualquier duda o tema relacionado con el alquiler.

“Los clientes necesitan hoy mayores garantías para poder alquilar su vivienda con total tranquilidad. La situación actual requiere soluciones exhaustivas que cubran desde el impago de las rentas y la recuperación de la vivienda, hasta el cambio de cerraduras o el pago de suministros” comenta Fernando Barcenilla, responsable del producto de impago de alquiler de Allianz Partners España.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en asistencia y seguros de viaje que opera en los ecosistemas de movilidad personal, hogar, salud y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo su marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional con más de 19.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Contactos de prensa Allianz Partners España

Beatriz Toribio +34 639 26 92 53 beatriz.toribio@allianz.com

Irene Gallego +34 650 41 02 08 irene.gallego@allianz.com

Redes Sociales

Seguir en Facebook @AllianzAssistanceES

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Partners España

Seguir en Instagram @allianzassistes

[i] Registro del aumento leads (Call Me Back - solicitudes de contacto) recibidos a través de la web www.allianz-assistance.es durante el periodo de análisis (18/05 – 28/05) en comparación con el mismo periodo del 2019.

[ii] Datos recogidos en el portal www.allianz-assistance.es durante el periodo 18/05/20 – 28/05/20 en comparación con el mismo periodo de 2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.