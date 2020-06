Grupo Sarabia refuerza su compromiso social en Paraguay con campaña solidaria Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 17:47 h (CET) El Grupo Sarabia lanza la campaña "Juntos Sumamos", mediante el cual vuelca toda su Acción de Responsabilidad Social Empresarial a un Plan de contención en torno a la Emergencia Sanitaria del COVID-19 en Paraguay, realizando distintas acciones solidarias en dos principales frentes: el apoyo a las comunidades aledañas a sus empresas y al sistema de salud pública. Paulo Sergio Sarabia, del grupo empresarial anunció que el aporte sumará 400.000 dólares en la lucha contra el Covid-19 Durante la campaña “Juntos Sumamos”, el Grupo Sarabia donará 121 toneladas de alimentos no perecederos destinadas a personas en situación vulnerable que beneficiará a unas 5.500 familias que recibirán kits de alimentos que contienen 22 kilos de productos no perecederos de la canasta básica. Cada kit contiene: 5 kg de arroz; 2 kilos de poroto; 5 kilos de harina; 2 aceites de 900 ml; 2 kilos de azúcar; 2 litros de leche; 3 kilos de fideo y 1 kilo de sal.

Además, para el apoyo al sistema sanitario en la lucha contra la propagación del COVID-19 entregaron 7.000 equipos de bioseguridad y unos 17.000 litros de alcohol en gel que son distribuidos a las regiones sanitarias, que tienen alcance departamental y hospitales de referencia de las comunidades aledañas a la cadena de valor del grupo empresarial.

El CEO del Grupo Sarabia, José Marcos Sarabia destacó que la campaña “Juntos Sumamos” refuerza el compromiso social que se viene manteniendo hace casi 30 años. “Hoy más que nunca el Paraguay necesita que juntemos nuestros esfuerzos para brindar un apoyo y soporte en esta difícil situación social. Unidos, en el trabajo, la solidaridad y el compromiso con la gente, somos más fuertes y podremos salir juntos airosos de esta batalla”, señaló.

José Marcos Sarabia, detalló que, para la distribución de los kits de alimentos, la red de colaboradores del Grupo Sarabia diseminados especialmente en el interior del país, serán claves para la identificación de comunidades carenciadas de modo a que el impacto de la campaña tenga un beneficio real a las personas en situación vulnerable. Las empresas Tecnomyl y Agrofértil del Grupo Sarabia elaboraron un plan en conjunto para llevar adelante la acción solidaria.

El Grupo Sarabia es líder del Agronegocio en Paraguay en la producción y comercialización de defensivos agrícolas y acopio de granos a través de sus empresas Tecnomyl y Agrofértil. Sus directivos José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, fomentando actividades en favor de los sectores más vulnerables y el cuidado del ambiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.