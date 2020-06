Es hora de reconocer los servicios de adicción como esenciales de salud Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 17:31 h (CET) A la luz de la crisis sanitaria actual, Dianova considera crucial que los servicios de adicción estén a la par con otros servicios de salud esenciales La inesperada irrupción del Covid-19 ha revelado numerosas disfunciones en los sistemas de salud y atención sanitaria. Lamentablemente, estas disfunciones han afectado principalmente a los más vulnerables, y entre ellos, a las personas que consumen drogas.

Como se destaca en un informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, las personas que consumen drogas se enfrentan a riesgos adicionales de infección por Covid-19 en comparación con la población en general, debido a factores relacionados con el estilo de vida y a problemas de salud preexistentes. Además, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud ha señalado que, en el actual contexto del Covid-19, las personas que consumen drogas se enfrentan a necesidades específicas, debido a su criminalización, estigma, discriminación, marginación social y mayores vulnerabilidades económicas y sociales, incluidas la falta de acceso a una vivienda y una atención de salud adecuadas.

Los trastornos por consumo de sustancias son condiciones que amenazan la vida de las personas y la prevención de la adicción, el tratamiento, los servicios de reducción de daños y los servicios de reintegración son más necesarios que nunca. En medio de una crisis de esta magnitud, los equipos profesionales de la red Dianova, como la mayoría de los profesionales del sector, han llevado a cabo su misión y sus tareas cotidianas con diligencia. Las comunidades terapéuticas de Dianova y otros servicios de atención de las adicciones han tomado precauciones muy estrictas para mantener a sus beneficiarios y personal a salvo.

Sin embargo, en muchos países, las autoridades no han podido prestar el apoyo requerido a los servicios de adicciones. Los sistemas de salud considerados hasta la fecha como sólidos no han podido proporcionar a estos profesionales el equipo básico de protección personal o el apoyo financiero para comprarlo. Sea como fuere, los profesionales de la adicción de Dianova han estado desempeñando sus funciones con integridad a pesar de estas circunstancias difíciles y a menudo peligrosas, proporcionando a las personas vulnerables el asesoramiento y el apoyo adecuados. Han seguido trabajando.

Con el fin de conmemorar el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de junio, Dianova también desea rendir un cálido homenaje al trabajo duro, la dedicación y las actitudes innovadoras de todos los profesionales de las adicciones en estos tiempos de duda y emergencia.

A partir del 17 de junio, Dianova pondrá en marcha una campaña internacional de incidencia para concienciar sobre la necesidad de que los servicios de adicciones sean considerados de la misma manera que otros servicios de salud esenciales y de que se les preste un nivel similar de atención y apoyo. Si surge otra crisis de esta naturaleza, los servicios de adicciones no deberían ser olvidados por el sistema de salud pública. El abuso de sustancias y otros trastornos adictivos son una cuestión de salud pública y, por lo tanto, los servicios de adicciones deben considerarse esenciales. Esta campaña estará dirigida a los tomadores de decisiones, los profesionales de la salud, los medios de comunicación y el público en general.

El lema de la campaña, "Cuando todo se detiene, algunos de nosotros debemos continuar", será un recordatorio de que todos los trabajadores de la salud han sido ejemplares en su manejo de la pandemia, incluidos los profesionales de los servicios sanitarios de adicción. Entre muchas otras lecciones, esta pandemia nos está enseñando la necesidad apremiante de reafirmar y defender el Derecho universal a la Salud, sin dejar a nadie atrás.

Acerca de Dianova

Dianova International es una red internacional de ONG que opera en 19 países de América, Europa, Asia y África, y que trabaja en los sectores sanitario y social. Una de las principales esferas de actividad de la red Dianova es la prestación de servicios de tratamiento y prevención de las adicciones, no sólo a nivel de base - con 30 centros ambulatorios y residenciales - sino también a nivel de incidencia, defendiendo los derechos de las personas vulnerables a la salud, la igualdad y la integración social mediante intervenciones en organizaciones y foros internacionales.

Principales afiliaciones

Dianova International tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), está registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y mantiene relaciones consultivas con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dianova también es un miembro del Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas (CFSD), del Comité de Viena de ONG sobre drogas (VNGOC), del Comité de Nueva York de ONG sobre drogas (NYNGOC), de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC), del Comité de Nueva York de ONG sobre salud mental (NGO CMH), de la Conferencia de ONG en Relación Consultiva con las Naciones Unidas (CoNGO), y es un socio operativo del NGO Major Group.

Más de 35 años de compromiso con las personas

