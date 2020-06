Más de la mitad de los españoles estaría dispuesto a acceder a atención médica a distancia, según Cigna

Según los datos extraídos del último estudio de Cigna, ‘COVID-19 Global Impact’, el porcentaje de personas interesadas en este tipo de herramientas se ha incrementado en 9 puntos en tan sólo tres meses (48% enero 2020 vs. 57% abril 2020) Aunque la telemedicina ya había comenzado a despertar un gran interés en los últimos tiempos, la pandemia ha acelerado este crecimiento y ha terminado por convertir este tipo de soluciones en una opción generalizada. Tanto es así, que según el último estudio de Cigna , 'COVID-19 Global Impact' , perteneciente a su informe anual ' 360º Well-Being Survey 2020', más de la mitad de los españoles ( 57%) optaría por acceder a consultas médicos en línea si tuviese la oportunidad , un porcentaje muy superior al 48% registrado en enero de este mismo año.

La posibilidad de acceder a la atención sanitaria desde cualquier lugar ha sido una de las ventajas de la telemedicina que más ha destacado en los últimos meses, demostrando su papel clave en el cuidado de la salud y el bienestar de las personas. De hecho, tal y como muestra el informe de Cigna , de la mitad de los españoles que actualmente estarían ubicados a usarla, 6 de cada 10 señalan que su principal uso tendrá lugar consultas médicas acerca de patologías o síntomas leves, cuentos como resfriados, dolores de estómago o erupciones cutáneas. Además, la posibilidad de obtener prescripción de recetas, contar con asesoramiento en cuanto a especialistas médicos, acceder a la terapia psicológica en línea, realizar el seguimiento de patologías crónicas o mejorar el estilo de vida de los otros usos principales de la telemedicina para los españoles.

Tal y como señala la Dra. María Sánchez, gerente médico de e-Health en Cigna España, “Los pacientes son cada vez más difíciles de valorar la digitalización en cuanto al cuidado de su salud y bienestar, por lo que parece fácil, prever el interés por gestionar su salud a través de la tecnología no dejará crecer en los próximos años. Algunos datos que manejan así lo indican: durante el confinamiento, las plataformas de telemedicina de Cigna han vivido un espectacular crecimiento: Cigna Wellbeing App ™ ha multiplicado por 15,6 las videoconsultas y consultas telefónicas, y el Doctor Cigna ha visto incrementado su uso en más de un 760%, con un feedback muy positivo por parte de los pacientes ”. No obstante, tal y como alerta la Dra. Sánchez , "aunque todo parece indicar que su demanda continuará, parte de este crecimiento se producirá siempre y cuando se incida en la reducción de la brecha digital entre el ámbito urbano y rural, y supervise todas las soluciones escrupulosamente con las regulaciones GDPR ” .

Cuatro recomendaciones para realizar la consulta médica en línea perfecta

Dado que la telemedicina ha venido para quedarse, es muy importante conocer cómo se puede aprovechar al máximo todas las ventajas que estas soluciones ofrecen. En este sentido, las consultas online son una de las soluciones que mayores beneficios aporta en cuánto a flexibilidad y facilidad de uso, especialmente en verano, cuando la movilidad aumenta. Eso sí, siempre y cuando se trate de consultas no urgentes, de seguimiento a pacientes ya en tratamiento y en las que no se precise realizar ninguna exploración física.

Para ayudar a preparar estas citas sanitarias a distancia, los expertos de Cigna ofrecen algunas recomendaciones a tener en cuenta:

- Realizar las consultas a través de plataformas seguras y proveedores de primer nivel. Se recomienda que el proveedor médico que se elija para disfrutar de los servicios de telemedicina sea de primer nivel, ofrezca una red médica de profesionales acreditados y con una experiencia demostrable, y que cuente con canales de comunicación fiables, por la sensibilidad de los datos que se manejan. En este sentido, también conviene que el correo electrónico que se utilice para acceder a este tipo de soluciones sea seguro.

- Valorar todos los requisitos tecnológicos. Puede ocurrir que la cita online requiera la descarga de alguna aplicación o darse de alta en alguna plataforma. Por ello, habrá que informase previamente y elegir el dispositivo (ordenador, tablet, smartphone…) que mejor se acomode a la herramienta y a los servicios que se vayan a utilizar. También es importante estar pendientes de la batería y elegir una línea de red segura y rápida, para evitar que la cita se vea interrumpida. En caso de que haya algún problema técnico durante la consulta, conviene tener a mano un número de contacto.

- Elegir un lugar tranquilo y discreto para la consulta. Para el encuentro, es necesario elegir un lugar tranquilo, en el que sea posible escuchar con claridad al profesional médico y donde no existan posibles distracciones. Además, dado que se van a tratar datos médicos, es recomendable que la cita se realice de forma privada.

- Durante la consulta: ser claros y concisos, y tener a mano la información médica necesaria. Hay que ir al grano y exponer con claridad cuál es el motivo de la consulta, las preocupaciones que se tienen al respecto, las dudas que se quieran resolver y lo que se espera de la visita. Se tiene que empezar por lo más importante y no pasar nada por alto. Para ello, es necesario recabar toda la información que el médico pueda considerar de interés:

- ¿Cuáles son los síntomas y desde cuándo se manifiesta el trastorno? Cuanto más específico, mejor: en qué consisten, cuándo comenzaron, si se agravan o cambian en función de alguna circunstancia concreta (a cierta hora, tras comer, pasear...), si son intermitentes o no y si se ha hecho algo para resolverlos y cómo ha ido.

- ¿Se sigue o se ha seguido hace poco algún tratamiento? También es importante valorar y detallar al médico si se ha tomado algún medicamento sin prescripción médica o si se está siguiendo algún tratamiento y para qué. Así mismo, habrá que especificar si se es alérgico a determinados fármacos o si alguna vez se ha sufrido alguna reacción.

- ¿Qué comportamientos caracterizan los hábitos de vida? Fumar, beber alcohol, una vida sedentaria o descansar de manera inadecuada afectan directamente a la calidad de vida, por lo que es necesario compartirlo con el médico para que valore el impacto directo en el trastorno que se sufre o en el tratamiento a seguir.

- ¿Cuáles son los antecedentes personales y familiares? Los antecedentes médicos personales incluyen información acerca de alergias, enfermedades, cirugías, inmunizaciones o resultados de exámenes físicos y pruebas diagnósticas. Los antecedentes médicos familiares (padres, abuelos, hijos y hermanos) también pueden ser relevantes.

Además de estas cuestiones, durante la consulta será muy importante tratar de no interrumpir al profesional de la salud y comprender todo lo que indique . Si no se entiende algo porque la terminología es muy técnica, no hay que tener ningún recelo a pedir aclaraciones o tomar notas durante la conversación. Una vez se ha obtenido el diagnóstico, es clave seguir el tratamiento médico indicado.