La salud bucodental, clave para la vuelta a la normalidad Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 14:25 h (CET) Los responsables de la vanguardista Clínica Dental Melilla, aportan importantes claves para abordar el fin de la desescalada con una salud bucodental óptima A menudo no se le da la importancia adecuada a la influencia que la salud oral tiene sobre el resto del cuerpo. En concreto la odontología no sólo busca un resultado estético sino también funcional, que mejore la salud general del paciente. Por ejemplo, una mal oclusión puede influir sobre la posición postural corporal, y a largo plazo producir problemas de espaldas. También los pacientes con mandíbula retrusa (pequeña) suelen padecer problemas de escoliosis. Y como esto, muchos otros más casos, que tienen solución gracias a los más cualificados especialistas.

Por ello la odontología, son un sector clave dentro de la medicina general. Y es que una buena puesta a punto en la salud bucodental, es esencial para volver a la normalidad en unos tiempos que pueden haberse caracterizado por un cierto descuido, producido por el confinamiento.

En la parte más meridional de España, en la muy intercultural y sorprendente ciudad de Melilla, en el norte de África, un joven equipo que dirige la innovadora y vanguardista Clínica Dental Melilla, considerada una de las mejores de España, explican algunos de los aspectos más destacados aspectos de cómo este segmento sanitario trabaja para el bien común, mejorando la calidad de vida de la sociedad. Sus responsables definen de este modo el asombroso entorno en el que nace Clínica Dental Melilla:“Aunque Melilla es una ciudad pequeña, tiene un potencial muy grande. Melilla siempre ha tenido pocas oportunidades de poder obtener la misma variedad que tiene la península en cuanto a la cantidad de profesionales en el sector dental se refiere, pero con mucho entusiasmo y amor por lo que hacemos, hemos conseguido que los habitantes de nuestra maravillosa ciudad no necesiten viajar a la península para recibir un servicio de máxima calidad. Todo nuestro personal aun estando muy cualificado está en constante aprendizaje realizando cursos y másteres”.

Clínica Dental Melilla nacía hace unos pocos años de la mano de expertos odontólogos, en un clima cosmopolita y con un perfil de pacientes de compleja pluralidad. Esta circunstancia ha generado en el equipo de este emergente centro un conjunto de diagnósticos sociológicos y de salud altamente avanzados y que han convertido esta clínica en un referente regional. El secreto de su éxito; avanzar sin dejar a ningún paciente atrás, grandes dosis de generosidad, creatividad y talento: “Al principio como todo nuevo servicio, fue difícil, pero nos agrada confirmar que hemos conseguido hacernos un hueco en los corazones de todos nuestros vecinos, ya que hemos demostrado desde el principio que nuestra mayor preocupación y satisfacción es que el paciente esté contento, y muestra de ello es que nos recomienden con sinceridad. Se agradece muchísimo, ya que es la mayor motivación para seguir realizando lo que nos encanta; y es, que nuestros pacientes sonrían con orgullo.”

Y es que, siguiendo las directrices establecidas por la OMS y del Colegio de Odontólogos, las clínicas dentales sólo han atendido urgencias durante los meses de confinamiento para evitar el riesgo de contagio entre los pacientes.

Por este motivo es fundamental volver al odontólogo, ahora, que llega el fin de la desescalada. El cambio en la dieta, en las horas de sueño, la falta de ejercicio y movilidad, la ansiedad o el estrés producido por el confinamiento pueden haber afectado en la salud bucodental de la ciudadanía: “Los pacientes que tenían que ir al dentista y no pudieron por el confinamiento han desarrollado más problemas bucales tal como caries dentales y problemas gingivales. Además el tiempo de los tratamientos de ortodoncia y de implantología se han visto ampliados ya que se han pospuesto. Puede ser que se vean más férulas de descargas y limpiezas, ya que el confinamiento muy probablemente ha aumentado el estrés y por lo tanto los problemas dentales más comunes asociados a ellos.”

Especialidades como posturología, puede prevenir problemas futuros en cuello y espalada. Por ello, desde Clínica Dental Melilla, su experto y vanguardista equipo recomienda un chequeo integral y transversal que garantice una vuelta a la normalidad con total garantía.

El equipo en cuestión está compuesto por uno de los mejores cirujanos e implantólogos de la ciudad, el Dr. Gamal Salah, formado junto a los mejores profesionales, tanto a nivel nacional como internacional y que cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la odontología y la implantología. Ha colocado más de 2600 implantes en su trayectoria, y en las webs odontológicas donde aparece tiene las mejores condecoraciones, catalogando su servicio con la excelencia máxima. Para completar una parte del equipo de especialistas, también cuentan con uno de los mejores especialistas en ortodoncia de España, que trabaja también en otros países de Europa, el Dr. Daniele Grini, que además de ser un gran profesional reconocido, también es experto en el crecimiento cráneo mandibular del paciente infantil.

Servicios:

Caracterizada por la excelencia en el trato al paciente, Clínica Dental Melilla ofrece tratamientos innovadores, equipos de última tecnología y material de alta calidad.

Especialistas en Cirugía avanzada, Implantología, Ortodoncia, Ortodoncia infantil, Estética dental y Odontología conservadora, siendo pioneros en incluir tantas especialidades en una misma clínica, que ofrece además un servicio 24 h. Los 365 días del año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Seminario online ECOMMPAY: Expansión del negocio a Asia, cómo elegir el momento y la estrategia adecuados. Ideas y casos de negocios Más de la mitad de los españoles estaría dispuesto a acceder a atención médica a distancia, según Cigna Crehana desvela ocho claves para vender con éxito en Internet La industria del prefabricado de hormigón registra una caída de -46%, según Andece Comparecencia del COEGI en la Comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales de Gipuzkoa