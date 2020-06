#StopCorona reúne 500 iniciativas contra el COVID-19 de más de 1.000 emprendedores Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 13:58 h (CET) La plataforma liderada por Vector ITC y Samaipata logra dar visibilidad a 500 proyectos tecnológicos contra el coronavirus y darles acceso a servicios ofrecidos por empresas como Amazon, Google, Microsoft, IBM o Telefónica #StopCorona, la plataforma digital creada por el grupo Vector ITC y el fondo de venture capital Samaipata para promover y divulgar iniciativas tecnológicas que contribuyan a ganar la batalla sanitaria al COVID-19, ha conseguido reunir cerca de 500 proyectos de más de 1.000 emprendedores en apenas dos meses desde su lanzamiento, a finales de marzo. Además, la plataforma ha logrado la colaboración de más de 60 grandes empresas tecnológicas y digitales (Amazon, IBM, Microsoft, Google, Telefónica, MásMóvil, Mindshare, etc.) y startups de referencia (Glovo, Bizum, Pompeii, ThePowerMBA, Bnext, etc.), que les han ofrecido servicios gratuitos para impulsar su desarrollo y generar impacto en el largo plazo.

El objetivo perseguido por #StopCorona es dar visibilidad a todo tipo de iniciativas con una componente tecnológica originadas en el contexto de la crisis sanitaria, e impulsar su evolución, con la ayuda proporcionada por los servicios ofrecidos por empresas líderes en diferentes entornos digitales. Además, todas las propuestas de la plataforma participaban en la competición #StopCoronaChallenge, para seleccionar las dos mejores iniciativas de cada una de estas tres categorías: ‘Análisis de Datos’, ‘Desarrollos Tecnológicos’ y ‘Otros Proyectos’.

Más de 30.000 personas han participado con sus votos en esta selección. Finalmente, un comité de expertos formado por representantes de las empresas que lideran el proyecto ha sido el responsable de elegir a los ganadores. Como premio, todos ellos recibirán un paquete de 15 beneficios ofrecidos por los Partners oficiales de #StopCorona, entre los que se incluyen 100.000 euros en créditos AWS, sesiones de asesoramiento one-on-one con especialistas de Google, Amazon o IBM, formación y mentoring en diseño, marketing y comunicación con Designit, Bravent o Pompeii, o licencias gratuitas de software de empresas como Carto o Genially, entre otros.

Los ganadores en la categoría ‘Análisis de Datos’ son:

DatosCovid.es (Geovoluntarios): iniciativa de generación de datos abiertos realizada por voluntarios que tiene por objeto unificar, con el mayor grado de detalle, toda la información disponible sobre el número de afectados por el coronavirus por región administrativa en España.

Covid-19-ES (Secuoyas): repositorio de datos oficiales para consumo digital y análisis. Incluye un cuadro de mando en el que se muestra el progreso de la enfermedad por CC.AA., una API para el consumo de datos y un repositorio en Github y bitbucket, así como un listado de referencias y artículos comisariados.

Los ganadores en la categoría ‘Desarrollos Tecnológicos’ son:

AI MedAssistant (Sycal Technologies): asistente médico capaz de diagnosticar el COVID-19 y predecir su evolución en cada paciente, gracias a un potente software de Inteligencia Artificial y Big Data que analiza una radiografía torácica y seis factores del historial clínico en menos de 20 segundos.

Coronavirus Makers España: red de expertos en tecnología Open Source para crear material sanitario contra la pandemia (respiradores, viseras, mascarillas, electroválvulas, etc.), integrada por más de 20.000 investigadores, desarrolladores e ingenieros.

Finalmente, los ganadores en la categoría ‘Otros Proyectos’ son:

Conecta Digital: iniciativa que conecta negocios que se han visto afectados por el COVID-19 con voluntarios que quieren ayudarlos a reactivar su economía. Su propuesta principal es la digitalización de los negocios tradicionales gracias a la solidaridad de profesionales en tecnología.

#subsidioscovid19: facilita la búsqueda de ayudas económicas para afectados por la crisis del COVID-19, tanto para autónomos o empresas como para personas físicas, mediante un chatbot virtual dotado de Inteligencia Artificial.

Sobre Vector ITC

Vector ITC es un grupo tecnológico y digital internacional. Fundada en 2002 y consolidada como Vector ITC en 2014, cuenta con más de 3400 profesionales y ofrece servicios en España (Madrid, Coruña, Albacete, Córdoba, Segovia, Palma de Mallorca y Ávila) y a nivel internacional en las sedes de Perú, Brasil, Chile, México, Colombia, EE. UU., Costa Rica, Paraguay, Reino Unido y Alemania. www.vectoritcgroup.com

Sobre Samaipata

Samaipata es un fondo de Venture Capital europeo con oficinas en Madrid, París y Londres. Fundado por José del Barrio, (fundador y ex CEO de la Nevera Roja) y Eduardo Díez-Hotchleitner (emprendedor, ejecutivo y actual presidente de MásMóvil). Samaipata invierte en plataformas digitales y Marketplaces en fase pre-semilla y semilla en Europa. www.samaipata.vc

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.