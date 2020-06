Magnolia y Biocryptology se alían para impulsar la seguridad en la identificación a través de la biometría Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 14:02 h (CET) La tecnología de Biocryptology permite acceder a los entornos digitales y físicos y pagar tan solo identificándose a través del móvil con la huella, el iris o la cara Magnolia, la plataforma de código abierto para crear y gestionar sitios web y tiendas de comercio electrónico con más de 400 clientes a nivel mundial, y la firma de tecnología de identificación biométrica Biocryptology han firmado un acuerdo de colaboración para aumentar la seguridad de la identificación web en el comercio electrónico y otros sitios web y de las transacciones en la Red. Con este acuerdo se combate el fraude online, mediante el uso de la biometría en la identificación del usuario y la gestión de pagos.

En virtud de esta alianza, cualquier web gestionada con Magnolia podrá implantar una solución de identificación y pagos segura, fiable y cumplir con la nueva normativa europea PSD2 que requiere la doble autenticación de los usuarios en cobros y pagos. La tecnología desarrollada por Biocryptology permite acceder a los entornos digitales y físicos y pagar sin necesidad de usar claves ni contraseñas, tan solo identificándose a través del móvil con la huella, el iris o la cara. De esta forma, se minimiza el fraude y se favorece el acceso rápido, seguro e intransferible.

Magnolia es un CMS de última generación que se caracteriza por su capacidad de integración, de ahí que compañías líderes a nivel global lo hayan elegido como su plataforma para crear proyectos digitales. En España utilizan Magnolia entidades como la Clínica Universidad de Navarra, la UNED, Meliá y Orange Bank para sus sitios web y apps. Con un impacto en la facturación de los clientes de más de 230.000 millones de dólares, su uso fomenta la integración con los e-commerce, la analítica y cualquier otro sistema digital y, además, es muy sencillo de utilizar.

Biocryptology es la primera y única compañía que aporta a los clientes de Magnolia una plataforma de identificación universal e imparcial. Su enfoque evita a empresas y consumidores lidiar con suplantación de identidad y phishing, permitiendo transacciones seguras en cualquier proceso.

“En el universo de la red lo más importante es la seguridad. Ahora más que nunca, con el comercio electrónico en plena expansión y la importancia de los entornos digitales en ámbitos como el educativo o el comercial, el antiguo binomio usuario y contraseña está superado”, comenta Javier González, director de Biocryptology. “La identificación en cualquier sitio web debe ser segura y sencilla para garantizar el desarrollo de los entornos digitales y afianzar la confianza de las organizaciones y consumidores.

“Mientras un usuario navega por un sitio web, sin haber hecho login, es un usuario anónimo al que la marca no puede ofrecerle una experiencia web personalizada basada en sus datos, sean su historial de compras, de citas médicas o de progreso en la titulación que está cursando. Para Magnolia, proporcionar una identificación online segura y sencilla con biometría supone situar el CMS en la vanguardia de la experiencia de usuario”, declara Ariana Rivva, responsable de Partners y Alianzas Tecnológicas de Magnolia.

Contra el fraude online

El fraude online está causando más de mil millones de euros al año en daños en toda la Unión Europea y es muy probable que esta cifra continúe aumentando a medida que se desarrolla el comercio electrónico, según datos de TrustedShops. Se estima que el 90% de las contraseñas son vulnerables y, por tanto, pueden ser hackeadas, cometiéndose fraude en la identificación y en el pago. Para evitarlo, es recomendable crear contraseñas seguras (combinando caracteres numéricos y alfanuméricos) y, sobre todo, no utilizar siempre la misma para minimizar ese riesgo.

Pero utilizar contraseñas diferentes en cada perfil y recordarlas todas requiere un esfuerzo mental enorme y es prácticamente imposible. Además, una contraseña puede dar acceso a un tercero a información personal confidencial. Para combatirlo, Biocryptology ha desarrollado una solución de biometría que permite acceder a los entornos online con los datos biométricos del usuario guardados en su teléfono y confirmar las operaciones mostrando la huella dactilar, la cara o el iris a través del móvil. Los factores biométricos aportan la seguridad de que quien accede a un sitio web es quien dice ser, porque la huella, el iris o la cara no son suplantables.

En un contexto todavía incierto por la crisis del coronavirus, donde la experiencia web es clave y muchas transacciones han pasado del mundo físico al online, una experiencia web personalizada y segura sin necesidad de contraseñas ni riesgo de robo de identidad es un factor diferencial clave para el éxito de cualquier compañía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.