Demografía Empresarial, un termómetro económico en tiempo real

El conocimiento de las estructuras productivas posibilita medir el funcionamiento del tejido económico. Demografía Empresarial de inAtlas ofrece las altas y bajas y ciclo de vida empresarial, datos muy útiles para el análisis, la predicción y la toma de decisiones. La aplicación aporta una radiografía completa, un mapa preciso de la situación empresarial que permite medir y analizar el comportamiento de la actividad económica La salud empresarial de un país es uno de los principales indicativos de su estado económico, factor determinante de desarrollo económico calculado basándose en la productividad de las empresas. En España el número de agentes económicos activos al dia 1 de junio 2020 alcanza el los 3,4M (1,7M empresas y 1,7M autónomos-empresarios individuales según los datos validados y actualizados diariamente por INFORMA D&B, SME, empresa líder en el mercado de la información comercial y financiera. La inmensa mayoría, el 2,7M tienen una plantilla inferior a 10 empleados, representando el 80% de las actividades económicas del país.

Conocer la situación real del mercado laboral, es posible gracias a la eficaz herramienta desarrollada por inAtlas, junto con INFORMA D&B, de Demografía Empresarial. Es un termómetro imprescindible que permite construir con inteligencia, conocer y monitorizar el comportamiento de las actividades económicas en el territorio, identificar patrones territoriales sociodemográficos a micro-escala y planificarzonas de oportunidad para dar para la creación de nuevas empresas, su reubicación o ubicación de proyectos infraestructurales. Esta aplicación monitoriza la creación y mortandad de las empresas así como el ciclo de vida y su impacto en la actividad económica en el territorio. Facilita el número de altas, bajas y empresas vivas en tiempo real.

La solución de Demografía Empresarial reúne tecnologías avanzadas de Analítica de Localización y visualización de Geodatos, para integrar en una única aplicación web, online, herramientas de estudios de demografía empresarial a partir de consultas territoriales sobre 3,4M de empresas y autónomos activos y 46M de consumidores de España. Una aplicación práctica es la consulta, por parte de las Administraciones Públicas, del estado vital de las empresas que soliciten o hayan solicitado ayudas económicas para sortear la crisis del COVID-19. Esta Plataforma muestra a la administración los datos actualizados del ciclo de vida de las empresas.

Los datos revelan un mapa preciso de la situación laboral actual, que además de ofrecer una perspectiva general, muestran la situación particular, al segmentarse según se determine en diferentes parámetros: sector, tiempo, lugar, etc, y que facilitan una mejor compresión de los aspectos sociales y económicos del mercado de trabajo en un determinado lugar, tiempo o sector, datos muy útiles para el análisis, la predicción y la toma de decisiones. La información obtenida a través de los datos, posee un enorme valor para construir con inteligencia, conocer y monitorizar el comportamiento de la actividad económica en el territorio y para desarrollar y planificar las zonas de oportunidad en los proyectos empresariales y de infraestructuras. Permite hacer estimaciones de los cambios acontecidos; por ejemplo, se puede analizar y comprobar a qué sectores ha afectado la pandemia, a cuáles no, cuánto tiempo, qué zonas, … Cuanto mayor sea la muestra, más rigurosos y detallado serán los análisis que se realicen, y más nítida será la radiografía completa que se obtenga del sector en tiempo real, siendo posible analizar en un espacio, tiempo, sector, facturación, tamaño, etc.

inAtlas, especializada en Location Analytics profundiza integrando en su plataforma un fichero de Altas y Bajas y sus distintos estados de vida (en concurso, cierre de hoja registral, en liquidación…) de empresas delimitado al territorio contratado con datos de sector, forma jurídica y fecha de alta/baja, con una actualización mensual.

Las empresas y los diferentes agentes buscan herramientas que les den a conocer el comportamiento de la actividad económica en un determinado territorio y tiempo, un sector concreto, así como la facturación, o el número de empleados en detalle por zonas geográficas, calculando cuotas de mercados e identificando segmentos de penetración de cada actividad midiendo las altas y las bajas en función de los sectores e interpretando cómo las propias empresas van modificando su posicionamiento en el mercado e identificando tendencias y patrones para predecir comportamientos futuros. Según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B ya es posible observar y detectar la repercusión de la crisis COVID-19, así se constata que en febrero de 2020 se crearon 8.516 sociedades mercantiles, un 9,2% menos que en el mismo mes de 2019, en marzo, con la crisis, se redujo la creación de empresas un 5 % si se compara con el mes anterior y un 13% si se compara con el año pasado. Disponer de estos datos y visualizarlo en el mapa permite disponer de criterios con fundamentos para la toma de decisiones, estrategias de diversificación en los diferentes sectores de la economía.

inAtlas: empresa especializada en Location Analytics que ofrece soluciones estratégicas de negocios basadas en la ubicación. Ha creado una tecnología propia que aumenta la velocidad de cálculo de datos geoespaciales, permitiendo una alta flexibilidad de personalización, visualización e integración continua de bases de datos diversas. Desarrolla soluciones tecnológicas para gobiernos y para empresas privadas de bancos y seguros, telecomunicaciones, energía, hostelería, comercio mayorista y minoristas, concesionarios, fabricantes, así como modelos analíticos a medida para la búsqueda de prospectos espejos, lugares óptimos de expansión, oportunidades de ventas cruzadas y prevención de fugas. En joint venture con Informa D&B, líder español en la oferta de Información comercial y financiera de empresas, ofrecen una competitiva herramienta de Geomarketing que permite descubrir los patrones de comportamientos y dinámicas de proximidad entre clientes, proveedores y competidores, para optimizar las acciones de marketing dirigidas tanto para captación de nuevos clientes como para su retención.