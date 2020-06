Más de 250 personas se unen a una Knitting Party Virtual para celebrar el Día Mundial de Tejer en Público 2020

We Are Knitters celebró el pasado sábado 13 de junio una gran Knitting party virtual en la que se reunieron por videoconferencia más de 200 "knitters" de todo el mundo. Además han elaborado un informe sobre la importancia que está teniendo la actividad de tejer, sobre todo después del confinamiento Con motivo del Día Mundial de Tejer en Público, la empresa dedicada a la venta de kits para tejer, We Are Knitters celebró el pasado sábado una multitudinaria knitting party online. La crisis sanitaria provocada por la COVID 19 ha hecho que las habituales reuniones para tejer en público con personas de una misma ciudad se hayan convertido en esta ocasión en una videollamada en la que pudieron participar personas de todas las partes del mundo.

De esta forma además de tejer se convierte en una excusa más para hablar animadamente. Las anfitrionas del evento fueron las influencers Knitatude y NorthKnit que condujeron la knitting party durante una hora. En este encuentro virtual, se habló de la afición común de las más de 200 personas allí reunidas y de cómo tejer les ha ayudado a desconectar y llevar mejor el confinamiento. Por otro lado, además de ofrecer consejos y compartir experiencias en cuanto al knitting, se habló de racismo y se trató de dar visibilidad al movimiento #BlackLivesMatter.

Además, con motivo de la celebración del Día Mundial de Tejer en Público, We Are Knitters ha elaborado un informe, extraído de las encuestas realizadas a sus seguidores y clientes, sobre la importancia de tejer y sus beneficios. Este informe arroja una serie de conclusiones sobre el creciente interés en esta técnica durante el confinamiento o el motivo por el que el knitting ha sido una de las actividades elegidas por los ciudadanos de distintas partes del mundo para sobrellevar el aburrimiento y combatir las largas horas encerrados en casa.

Así, solo en un año, más de 7 millones de personas se han interesado en aprender a tejer aumentando así el número de personas adultas que aprenden a tejer hasta en un 40% y siendo cada vez más hombres los que se suman a esta actividad. El 92% de las personas de esta última encuesta aseguran que tejen para desconectar después de un largo día de trabajo o meditar cuando lo necesitan.

Gracias a poder tejer su propia ropa, los participantes en esta encuesta han corroborado que el knitting no solo fomenta el consumo textil responsable sino que el 70% de los encuestados asegura que sus prendas tejidas duran más tiempo y en mejores condiciones que las prendas compradas. Esto se debe en gran parte a que más del 80% asegura que cuida mucho mejor sus prendas tejidas a mano.

Desde We Are Knitters ya se han celebrado más de 700 knitting parties, tanto de forma presencial como de forma online, que ha permitido crear una comunidad de más de más de medio millón de tejedores en redes sociales que comparten proyectos, disfrutan y fomentan unos hábitos de consumo más responsables.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.