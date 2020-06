Brillante clausura online del Curso 'Audiología Clínica I' impartido por Rosa Albaladejo Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 12:35 h (CET) Presentada por Elisa de Amescua, directora de Marketing de Grupo GN en España, incluyó una demostración de ReSound Assist Live por parte de Manuel Yuste, director de Producto, y una ponencia sobre evaluación y diagnóstico de los trastornos del procesamiento auditivo central por parte de uno de los gurús del sector, como es Franz Zenker, además de un brillante repaso del curso en forma de olimpiadas audiológicas, de la propia Albaladejo. La clausura la siguieron el 100% de los 83 alumnos inscritos A finales de 2019, Grupo GN se comprometió con sus aliados, los audioprotesistas de España, a liderar la digitalización del sector para transformarlo, una vez más, ante el reto de asumir los cambios en la forma de comprar de la sociedad y de llegar a una población de menor edad, de manera a como lo hace, igualmente, la hipoacusia. “Son nuestros clientes, los audioprotesistas, quienes ayudan a las personas a comunicarse. Entendemos que es la responsabilidad de Grupo GN darles todas las herramientas que nos permite ya la tecnología para ayudarles a adaptar sus negocios al mundo en píxels, y para lograr ese fin de devolver la capacidad de comunicarse como hoy puede hacerse. A esta nueva revolución de la Audiología, la hemos llamado GNINNOVA. Sus claves: formación y digitalización”, explica Elisa de Amescua, directora de Marketing de Grupo GN.

Así, en el inicio de 2020, Grupo GN emprendía el camino previamente anunciado y que no tiene vuelta atrás -el de GNINNOVA- y que ya cuenta con hitos destacados. En junio de 2020, el 60% de la formación que imparte GN ya es online. La firma danesa ha evolucionado sus procedimientos de tal manera, que han dejado atrás la etiqueta de “distantes”, y no sólo en el espacio, que define a otros webinars. Los medios técnicos -se ha instalado un plató en GN para que las formaciones cuenten con todas las posibilidades- y la experiencia del equipo de Manuel Yuste, director de Producto de Grupo GN España, acaban con esa frialdad. En lo que va de año, han sido ya más de 100 formaciones las programados -65 de ellas online- que han llegado a 3.000 audioprotesistas de todo el país.

En cuanto a la digitalización, Grupo GN ha hecho un enorme esfuerzo por implementarla, primero dentro de la propia compañía. Buen ejemplo de los logros ha sido el lanzamiento, exclusivamente online, de producto de Teleaudiología de las marcas ReSound y Beltone. La firma danesa lo ha hecho sin imprimir una sola hoja del papel, una circunstancia que ha favorecido la crisis sanitaria del COVID19. Igualmente, Grupo GN ha hecho un esfuerzo sin precedentes por formar a su staff. “Desde finales del año pasado, los diferentes departamentos nos hemos formado en Marketing, en Ventas, en Audiología Clínica -todo nuestro equipo de ventas ha seguido el curso de Rosa Albaladejo-, en habilidades de Comunicación, además de en otras muchas cuestiones técnicas. Si queremos liderar la digitalización del sector, debemos haberla interiorizado primero. Queda mucho camino. Éste es un proyecto a largo plazo, pero trabajamos cada día para liderar este cambio tan necesario. Por eso, un audioprotesista que se quiera digitalizar, tiene que pasar por GNINNOVA, tiene que formarse, y nosotros le vamos a ayudar en esa digitalización”, sigue la directora.

Fue en el nuevo plató de GN donde se llevó a cabo la clausura del gran hito en cuanto a formación de GNINNOVA hasta ahora, el Curso de 'Audiología Clínica I', que ha impartido a lo largo de los últimos tres meses Rosa Albaladejo, audióloga, diplomada en Logopedia y Especialista en Terapia Orofacial y Miofuncional por la Universidad de Salamanca, que acumula, entre otros muchos méritos, el de haber sido la formadora de la ganadora del premio de honor a Audiólogo del Año 2019. “En un proyecto como GNINNOVA, sólo caben los mejores, como Rosa Albaladejo, o como Manuel Yuste, nuestro director de Producto”, señala De Amescua.

Como corresponde al propósito de GNINNOVA, la clausura se hizo en un evento online que rozó la perfección. Después de su presentación, que corrió a cargo de Elisa de Amescua, y que incluyó un desayuno que GN envió a cada persona que se conectó a su propio domicilio o centro de trabajo, Manuel Yuste hizo, en primer lugar, una demostración práctica de la tecnología ReSound Assist Live, que la firma danesa lanzaba durante el confinamiento. “Con ReSound Assist Live hemos acercado a su audioprotesista a personas que lo necesitaban y que se sentían en situación de vulnerabilidad durante el Estado de Alarma”, señala De Amescua.

A continuación, correspondía a Rosa Albaladejo cerrar el primer curso de 'Audiología Clínica I'. A lo largo de tres meses, la formadora ha ido, paso a paso, mostrando todas las pruebas que se practican en el gabinete, aumentando con ello la confianza de los profesionales en ellas y en los resultados que se pueden obtener. “Ha sido un curso muy práctico, algo que ha supuesto un esfuerzo adicional, si tenemos en cuenta que estábamos separados por el confinamiento”, explica Albaladejo. Las formaciones han tenido siempre la duración adecuada, para permitir a los audioprotesistas adaptarlas a su realidad diaria. “Todo, en su justa medida, con el fin de que los alumnos retuvieran la información y la pudieran aplicar”, sigue. Rosa ha recibido 239 consultas fuera de la formación “que hemos ido resolviendo, aportando valor añadido a la formación en sí misma”. La clausura fue tan dinámica como la formación. Planteó unas olimpiadas de Audiología, mediante un concurso de preguntas y respuestas, con premios, a fin de repasar contenidos, de una manera divertida, en cada una de las áreas del curso. En septiembre, llegará la segunda edición de este mismo curso, para la que ya están abiertas las inscripciones. Y en enero de 2021, Audiología Clínica II. “El cerebro auditivo es mi gran pasión. La formación es absolutamente nueva, con conceptos que muy probablemente nunca hayan visto, por lo que será de gran utilidad a aquellos profesionales de la audiología que quieran alcanzar la excelencia”, termina la formadora.

La clausura la cerró Franz Zenker (Clínica Barajas), uno de los gurús del sector en la actualidad. Su intervención se centró en la 'Evaluación y diagnóstico de los trastornos del procesamiento auditivo Central'. José Luis Otero, director general de Grupo GN en España despidió a los participantes, y dio las gracias a Zenker, Albaladejo y también al equipo de GN, “que ha trabajado durante estos meses por convertir en una realidad brillante el proyecto GNINNOVA”. El próximo hito de GNINNOVA llegará muy pronto, con el lanzamiento de ReSound Pro.

