Escape room portátil: la apuesta de Mystery Escape para fomentar el reencuentro social post-covid-19

miércoles, 17 de junio de 2020

miércoles, 17 de junio de 2020, 12:17 h (CET) Los escape room, uno de los sectores de ocio más afectados por la pandemia del covid-19, afronta una nueva etapa de reinicio de actividad adaptando su oferta a la nueva normalidad y apostando por la incorporación de nuevos productos Para nadie es un secreto que la pandemia generada por el Covid-19 ha impactado de manera considerable al prometedor sector de los escape room. Desde mediados del mes de marzo hasta arrancada la fase 2 del desconfinamiento, muchas empresas cerraron sus puertas temporalmente, no solo por la obligatoriedad derivada del estado de alarma general, sino por sentido básico de responsabilidad frente a la sociedad. Todo ello provocó una paralización total de la actividad durante un largo período de tiempo.

Una vez iniciado el denominado Plan para la transición hacia una nueva normalidad, los escape han emprendido una nueva fase en la que empiezan a reabrir sus puertas, a la espera de la reacción del mercado con la reactivación paulatina del ritmo de crecimiento que experimentaban antes de la pandemia, y que les abría paso como una de las principales opciones de entretenimiento en España, al nivel del cine o el teatro. En paralelo, la colectividad también espera recuperar la tan ansiada normalidad, con mayor énfasis en el reencuentro social tras varias semanas de confinamiento. No en vano, varios estudios publicados sobre lo que será la etapa post-covid-19, resaltan ese elemento como el más deseado en entre los ciudadanos.

Frente a esa realidad, los escape room han asumido una postura proactiva a la hora de facilitar el reencuentro social y reiniciar su actividad, no solo en sus espacios habituales, sino a través de productos innovadores que se adapten a la nueva realidad. Además de las populares opciones virtuales, los juegos portátiles o exportables se posicionan como una alternativa divertida y segura para diversos ámbitos. Ya sea una actividad corporativa o en un encuentro entre amigos y/o familiares, esta modalidad permite añadirle un toque de diversión inteligente a cualquier ocasión.

Este es caso de Mystery Escape, una organización que durante los últimos años ha sabido posicionarse, destacando en el segmento de las empresas y los grupos grandes, ofreciendo la modalidad de juegos de escape en vivo para diversas tipologías de eventos. No solo en sus instalaciones de Barcelona, sino a través de la modalidad de escape exportable y otras acciones innovadoras.

Esa característica ha permitido que en la actualidad la Mystery Escape haga acopio de un importante portafolio de colaboraciones y proyectos, desarrollados con reconocidas organizaciones como TV3 y Mediapro para la primera adaptación de una serie de TV a un escape room (Nit i dia), Editorial Planeta para el lanzamiento mundial del libro “Origen” de Dan Brown, con la agencia Ogilvy para una importante acción de comunicación interna, con la publicación Farmaventas para el montaje de un escape room en el encuentro europeo de farmacia INFARMA, y más recientemente con Esade, a través del diseño de un escape room exportable exclusivo para incorporar como herramienta formativa en sus programas académicos.

Producto de esa dilatada experiencia, Mystery Escape presentó a finales de 2019, una nueva línea de negocio exportable con la incorporación de la Mystery Escape Box, un escape room portátil dentro de una caja de alta tecnología, domotizada, con un camino de enigmas y mecanismos muy sofisticado integrados, así como opciones de personalización para eventos. Un producto que contó con el apoyo técnico de Protofy.xyz en las fases de diseño y construcción, quienes son además los creadores del proyecto OxyGEN de respiradores que posteriormente fueron fabricados por la empresa SEAT y por otras iniciativas públicas y privadas en distintos países del mundo.

En ese sentido, al igual que ha ocurrido con la oferta de Mystery Escape en las 4 salas de juego de las que disponen en sus instalaciones, la Mystery Escape Box también se ha acondicionado a la situación post-covid-19, con el propósito de facilitar el acceso de grupos a esa alternativa de entretenimiento. Es así como desde la empresa, han anunciado medidas de seguridad e higiene sumadas a adaptaciones en las modalidades de juego disponibles, a fin de garantizar un experiencia óptima dentro de las condiciones que establece la nueva normalidad. Todo ello sumado a sus posibilidades de traslado a cualquier ubicación, en espacios abiertos o cerrados.

De esta forma, desde la empresa buscan dar a conocer la Mystery Escape Box como una opción perfecta para que el tan esperado reencuentro cuente con un ingrediente innovador y entretenido, aplicable a eventos de empresariales como team buildings, conferencias, congresos, assessments, o en el segmento particular, en cumpleaños, reuniones familiares o despedidas de soltera/o. Además, resaltan las posibilidades de personalización de la experiencia, permitiendo que parte de sus enigmas, pistas e incluso recompensas, encajen a la perfección con la finalidad de cada ocasión.

Entre otros aspectos, desde Mystery Escape aclaran que si bien el escape exportable ha sido pensado para un mínimo de 20 personas repartidas en las 5 unidades del juego, las características de la dinámica permiten garantizar un participación segura, evitar aglomeraciones, mantener un debido distanciamiento dentro de un mismo recinto, así como procesos de desinfección antes y después de cada uso. Todo ello aunado a las ventajas propias de la modalidad que incentivan el trabajo en equipo, la buena comunicación, la gestión del tiempo y el liderazgo, entre otros factores.

De esta manera, Mystery Escape, al igual que otras empresas del sector, sigue apostando por el crecimiento de este importante segmento que, pese a las adversidades que ha plateado la pandemia del covid-19, mantendrá los esfuerzos para recuperar el ritmo de crecimiento que mantenían hasta principios de 2020. Para ello, seguirán trabajando en mejorar su oferta de productos como el escape room exportable, pensando siempre en el entretenimiento como un aspecto esencial para la sociedad, pero priorizando la seguridad de sus colaboradores y clientes.

