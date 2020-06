Policlínica Gipuzkoa instala la primera resonancia magnética 3 teslas de la sanidad privada de Euskadi Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 11:45 h (CET) Ha llegado ayer martes, 16 de junio, y estará operativa para recibir pacientes a mediados de julio Este martes por la mañana llegaba a Policlínica Gipuzkoa la nueva resonancia magnética de 3 teslas que duplica en capacidad al equipo anterior, que era de 1,5 teslas. Es la primera resonancia magnética de tres teslas de la sanidad privada vasca y estará operativa a mediados del mes de julio. Su principal ventaja es que ofrece imágenes de mucha más resolución y precisión, especialmente valoradas para el área cerebral y de la médula espinal.

Además de las imágenes estáticas, puede ofrecer imágenes de procesos dinámicos, como la actividad neuronal, muy útil para realizar cirugías cerebrales; así como para detectar metabolitos, lo que ayuda al diagnóstico precoz de tumores. Permite obtener imágenes del funcionamiento del cerebro en tiempo real. Y lo mismo ocurre con la activación neuronal, ya que permite captarla en el mismo instante en el que se produce.

Por otro lado, la nueva resonancia también resulta más confortable para el paciente. La nueva camilla está más baja, lo que supone una más fácil accesibilidad para el paciente, se reduce el ruido en un noventa por ciento, pueden subirse pacientes de hasta 200 kilos de peso, el tiempo de realización de las pruebas se ha reducido un treinta por ciento y el espacio para el paciente se amplia casi un veinticinco por ciento, con el consiguiente alivio para las personas que padecen de claustrofobia cuando acuden a realizarse las pruebas.

Isabel Simón, responsable del Servicio de Diagnóstico Médico por Imagen de Policlínica Gipuzkoa, afirma que “la nueva resonancia magnética de tres teslas nos ofrece mayor potencia y tecnologías mejoradas. Uno de los valores diferenciales que ofrece es que nos va a permitir realizar resonancias cardíacas, que hasta ahora no estábamos haciendo. No solo ofrece una mejora en cuanto a calidad de imagen y funciones, sino que además es más confortable para el paciente: más amplia, más luminosa y más rápida”.

Otra de las aplicaciones de la resonancia magnética de tres teslas es, según Isabel Simón, “la posibilidad de realizar estudios que hasta no podíamos hacer, como el estudio de las funciones de los tejidos”.

En palabras de Sonia Roussel, Directora Asistencial de Quirónsalud en Gipuzkoa, “la principal aportación de la resonancia magnética tres teslas es su mayor resolución anatómica y más rapidez en la captura de imágenes, lo que facilita nuevas exploraciones, permite ver lesiones de tamaño minúsculo y tiene la capacidad de aclarar dudas, ya que la fiabilidad de la imagen es mucho mayor”.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

